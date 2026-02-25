舞照跳？脫離市場現實的夜王

夜總會，跟補習社的公司結構有甚麼相似地方？
看電影，我是個非常執著細節的人。舊日情懷，總不能過分脫離現實。八九十年代的舊情懷：馬照跑，馬主陳百祥紅極一時，遊戲節目《運財智叻星》大受歡迎，主題曲《我至叻》更令阿叻在紅館連開7場演唱會。不要忘記，有怎樣的觀眾，才有怎樣的文化潮流。
在陳百祥紅極一時的八、九十年代，亦是香港夜總會文化的高峰：舞照跳，換衫攞手袋之後消夜到水車屋。尖東的大富豪，卻不是香港第一代日式夜總會。我認識的夜總會文化，始於兒時一位周姓世叔伯，他是銅鑼灣黑天鵝夜總會的創辦人。七十年代的夜經濟，跳舞後消夜到避風塘。落艇，是夜總會文化的一部分，亦是我小學時的夜生活。人生第一次夜總會經驗，要到中學時的中國城，長大後身邊亦不乏那個圈子工作的朋友。隨著夜總會文化式微，今天的富都可以說是歷史博物館級的。說了這麼多，只想告訴大家，我認識的香港夜總會文化，跟賀歲片《夜王》描述的是兩回事。喜劇可以脫離現實？你喜劇得過《喜劇之王》？後者對夜總會文化的描述卻準確得多。喜劇經常誇張現實，夜場當然唔會俾個張栢芝你，但柳飄飄那把沙聲確是夜場常聽到的。前者最脫離現實的，亦導致我最難投入劇情的，是千禧過後基本上香港沒有夜總會是全「陀地」的，因為義氣所以拒絕「外援」更是天方夜譚，尤其自由行政策實施後。
有關「陀地」因表現欠佳而險被集體解僱的一幕，Grok有以下比較：
「夜總會與補習社在商業結構上高度相似：兩者都極度依賴『 明星服務者』來拉客，一旦明星離開業績就容易崩盤；薪酬都採低底薪+高抽成/業績分潤，強烈激勵第一線人員拚命招生；場地固定成本高，必須追求高坪效與高周轉率(高翻桌率vs高班級密度)；淡旺季波動極大，旺季爆賺、淡季靠現金流苦撐；招生/拉客成本極高且競爭殘酷，高度仰賴口碑與結果導向。」
因為低底薪高抽成，表現欠佳而被解僱的做法值得相榷。除非經常得罪客人影響公司口碑，否則低底薪之下員工成本根本微不足道。一些夜場，更會有零底薪的公關小姐從其他夜店外借過來，甚至非固定員工為找生意要支付夜場入場費。舊日情懷，往往是Golden Age Fallacy。港產片近年賣集體回憶，實際上賣的是為自我感覺良好的集體失憶。