本年的春晚與去年一樣，也有機器人舞蹈表演，相信在未來的幾年，這必然也是春晚的指定表演項目。而就這一次的表演而言，也一如去年，網上湧現大量爭議：究竟中國機器人的技術水平到達了哪一地步，和美國相比，又如何呢？ 在這方面，我當然不是專家，但卻可就常識來說幾句，皆因我看到的絕大部分評論，連常識也沒有。 第一點是，毫無疑問，相比去年，今年的進步是飛躍式，完全不可同日而言。不過反對者也可以說，初學者的進步比較快，二年級的知識比一年級高，但大三和大四的分別就很小了。有人說，模仿和創新的相差也許只有一兩年，但這鴻溝卻是永不可跨越的。

第二點是，現時人形機器人是美國和中國的天下，其他所有國家，都已出局。 第三點是，人形機器人的未來發展很大，最有用的，是護理機器人和家務機器人，也許還得加上性愛機器人，不管如何亂吹，暫時還未看到在未來一兩年可以推出可供現實場景使用的人形機器人。現在出售的，都不過是玩具。 第四點是，現時人形機器人的最大短板，是仍需要海量學習，才能懂得做到一件事，而人類則可學習一兩次，就可上手。簡單點說，現時只要編程，人形機器人甚麼都能做到，但只能做一件事，不能又熨衫、又清潔、又做飯，不管是美國還是中國，都不能做到。

第五點是，春晚表現的機器人，當然要編程，這正如人類的舞蹈員，也要排舞，皆因這不是一個人表演，而是群體協作。就是在十年後、二十年後，也要編程，我不明白為何有人會在這一點大做文章。 第六點是，有人遙遠控制，也無可能，原因亦是一樣，就這多個機器人的表演，如果分由多人協作，人類根本就不可能如此協調。如果只由一人操控，則這編程是預先設定了，按鈕就可，連這一人也用不著。 第七點是，很多人不知，以前美國連無人機的技術也超過中國，這兩三年就不敢包。中國向來的優勢，是性價比，這是斯大林說的：「量是質的一種。」所以，中國的機器人技術比美國低，未必代表中國不能取勝。