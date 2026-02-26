購入「連租約」的物業注意

近月本港住宅物業交投明顯轉旺，二手睇樓量及成交宗數均見回升，市場氣氛較去年活躍。除自用買家外，亦不乏投資者重新入市，積極物色具潛力的住宅單位。箇中原因，與樓價自2021年高位回落後已累積一定調整幅度有關；在經歷一段下行期後，近期價格走勢轉趨平穩，個別地區更出現由低位回升的跡象，令部分買家相信「底部已現」，入市意欲自然升溫。

另一方面，租務市場維持穩步增長，租金水平相對硬淨，為投資者提供較清晰的現金流預期。坊間不少意見認為，若利好因素延續，樓價上行趨勢或可持續，因此不少準買家開始鎖定「性價比高、租金回報理想」的單位，尤其是交通便利、配套成熟及租客需求穩定的屋苑，更成為焦點。