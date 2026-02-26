史上最長國情咨文演說 美國關稅問題仍擾攘市場

本周美國總統特朗普發表了美國歷史上最長的國情咨文演說，他在演說中稱最高法院的裁決「令人遺憾」，聲稱這些關稅是過去一年美國經濟實力的主要推動力，並表示這些關稅將通過替代法律法規繼續實施，無需國會採取行動。 他還表示，其政府與主要全球經濟體談判達成的貿易協議仍然有效，並聲稱新協議對他們來說將「更加不利」。 特朗普在演說中談及了各種主題，包括移民、貿易、美國經濟實力，以及其政府降低生活成本的努力。並重申他自上任以來已阻止8場戰爭的主張，並談及與伊朗的談判。

他亦表示，股市近期的強勁表現是由他的貿易關稅推動的。 在美國最高法院上周裁定部分關稅措施違法後，美國政府迅速重建關稅體系。本周二進口商開始適用10%的全球統一關稅稅率，這一水平低於總統特朗普在上周末威脅將提高至的15%。 特朗普現時依據1974年《貿易法》第122條徵收10%的關稅，並簽署行政令予以落實。需要注意的是，第122條關稅最多隻能維持150天。政府表示，正準備在完成調查和公衆意見徵詢後，依據1974年《貿易法》第301條採取更具持久性的關稅措施。這一安排引發了新的不確定性，尤其是對那些已與美方達成貿易協議的國家而言。

短期內多數貿易伙伴預計將按兵不動。業內認為，真正促使各國走向談判桌的，並非已實施的關稅，而是未來可能大幅上調的威脅。 若關稅維持在10%，美國年度化關稅收入將減少約1,400億美元；若上調至15%，收入減少約700億美元。在10%稅率下，包括巴西和印度在內的多國將獲得短期關稅緩解。第122條更像是爲後續通過第301條徵稅爭取時間；同時，政府或以第232條的行業性關稅作為補充，彌補原本由IEEPA帶來的關稅收入。不過，第301條程序從未試過能在5個月以內完成，這可能使政府在中期選舉前數月仍維持關稅「過渡橋樑」，而屆時生活成本將成爲選民關注焦點。

即使稅率暫時較低，政府將繼續使用關稅工具。這意味着，原本選擇自行消化關稅成本的企業，可能轉而向消費者轉嫁。企業或將加大對海外供應商的議價力度，並更積極地調整供應鏈布局。 從市場預期看，機構普遍預計今年關稅水平將有所回落。隨特朗普關稅權限受限，今年整體有效關稅率有望降至10%至15%區間，這將在邊際上改善美國家庭支出能力並緩解通脹擔憂。