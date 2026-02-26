港人應共同努力打造新秩序

上星期文章說到「中小企仍需更多支持」得到不少迴響，商界朋友想我分享多一點中小企面對的「落地」事實。 很多人誤會以為中小企是需要更多政府資助或貸款會好一點，我並不同意，相反我從來不認為中小企老闆是需要資金資助的，尤其是貸款方面，我從商42年，白手興家，曾兩次創辦地產代理公司，一次經營速遞服務，最窮的時候去過派報紙，我認為創業有如投資，生意本來就是有賺有蝕的，生意成功賺到錢，生意失敗賺到經驗和教訓。 我認為在災難的時候，的確是有一些餐廳和小商人是需要支持的，尤其是一些經營多年、具有社會價值和已經養了一班伙計的公司，讓他們安然渡過是很有意義的事，但是這個救濟任務知易行難，如何確定資助人是一時困難，救了之後就可以再安然渡過？如果認為所有有困難的商人都需要幫助和救助的話，其實政府沒有能力去為市場「埋單」的！

一盤收支不平衡的生意，最重要關鍵是找出當前接近收支平衡的方案，從困境中找到新的行存之道才是最務實的。我這麼多年來都沒有問過朋友借錢和到銀行借貸去做生意，這個可能不是一個發達致富之道，但卻是一個求存的經驗。何況，商場是森林定律的，森林定律有它的殘酷，亦有它的獎勵，生意不濟可以是公司裏面內部管理不完善，可能在下一個回合是需要面對一些失敗教訓，本來有人失敗，就可以令到做得較完善的人去接收其市場佔有率，太理想主義的輔助，令到本來失敗的人，延遲了他們的終結，沒有修正到他們的問題，最後都要面對淘汰的結果。更可憐的是，本來可以有條件接收被淘汰者的佔有率的優質企業，反而因為政府的廣泛資助可能失去了這個接收機會，剝削了這班本來做得較好的人的生存空間。

我認為中小企需要的是一個公平的市場秩序，和需要一個社會氛圍去支持奮鬥者及欣賞堅持的企業。宏福苑的悲劇令人體會到香港雖然被人稱為投訴之都，但另一方面，社會亦包容了很多陋習。當然，市民吹毛求疵自然不是好事，但過分包容，亦可能失去了市場應有的秩序。我不建議將壓力集中在一、兩個範疇和角色上，我們面對的是整個社會氛圍出現了偏差。以筆者的老本行地產代理為例，其實行業陋習都很多的，假盤當道。樓花水票令到公眾掌握不到銷售的實情！其實，地產代理監管局已經做得不錯了，已做了很多措施去應對，而且，近年是算擺平了大、中、小型代理行的矛盾平衡。事實上，剩下來的問題不容易解決，對陋習罰款過重，亦會令到業界(尤其細公司)畏懼。但是如果面對陋習罰得太輕，大公司就可能會將罰款當是經營成本，永遠繼續掌握多一些優勢。地監局是投鼠忌器的，我認為和香港很多問題一樣，時代是需要更加多人去重視社會氛圍和秩序，偏偏香港近年是愈發寬容。

上次我去南沙的一個公園裏面，我看到告示寫著：「堅決與『違章、麻痺、不負責任』三大安全敵人作鬥爭」，我問身旁的親戚，甚麼是「麻痹」？他說：「即是見到危險都沒有危機感！」哦，我恍然大悟！一個氛圍是需要大家一起努力的，不可以單倚賴政府去做。