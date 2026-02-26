去年閱文在夯實網絡文學基本盤的同時，在IP視覺化、商業化、全球化及AI等多條戰線取得突破。(資料圖片)

閱文集團(772)首席執行官兼總裁侯曉楠表示，明確將長青內容、IP+AI、全球化作為三大核心策略方向。2025年是閱文在行業深度調整中夯實根基、培育新動能的一年，最大的收穫不只是一部部爆款，而是一套更具韌性、持續進化的生態能力。

去年閱文在夯實網絡文學基本盤的同時，在IP視覺化、商業化、全球化及AI等多條戰線取得突破。短劇、漫劇、衍生品等新興業態上實現規模化增長，共同構成IP生態的「第二增長曲線」，推動公司進入提質增效新階段。面向2026年，侯曉楠闡述了三大戰略重心「長青內容」、「IP+AI」與「全球化」。