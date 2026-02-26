閱文集團(772)首席執行官兼總裁侯曉楠表示，明確將長青內容、IP+AI、全球化作為三大核心策略方向。2025年是閱文在行業深度調整中夯實根基、培育新動能的一年，最大的收穫不只是一部部爆款，而是一套更具韌性、持續進化的生態能力。
去年閱文在夯實網絡文學基本盤的同時，在IP視覺化、商業化、全球化及AI等多條戰線取得突破。短劇、漫劇、衍生品等新興業態上實現規模化增長，共同構成IP生態的「第二增長曲線」，推動公司進入提質增效新階段。面向2026年，侯曉楠闡述了三大戰略重心「長青內容」、「IP+AI」與「全球化」。
一是打造「長青內容」，支持核心作家與優勢品類，並積極培育新生力量與多元題材，同時加快開發影視續作與精品動畫，推動短劇與漫劇向精品化升級，並透過衍生品與潮玩等多元載體，讓IP深度融入用戶生活，持續培育長青IP。建構「IP+AI」創作生態方面，侯曉楠表示，AI發展愈快，原創內容就愈珍貴，好故事的價值將被前所未有地放大，閱文海量IP迎來視覺化的新機遇。閱文將在內容孵化、精品內容製作、IP開發、產業全球化等環節全面擁抱AI，全力布置AI漫劇等新場景，提升IP的開發效率與價值空間。
三是建設全球化的長期引擎，加速推進多語種出海，在拓展市場的同時深耕重點區域，集中力量打造具有國際影響力的標杆IP。市場對閱文的策略有正面反應，若能進一步兌現在業績上，可望帶動估值進一步提升。