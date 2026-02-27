駿馬奔騰 樓市蓄勢再闖新高

回顧整個乙巳蛇年，筆者用「否極泰來」四個字來形容，相信並不為過。綜合土地註冊處數據，截至今年2月16日為止的整個蛇年，整體樓宇買賣登記量成功突破８萬８千宗大關(共錄88,677宗)，較龍年大幅上升32%，總值更逼近６千９百億元。這個成績，不僅是３年連升，更創下近４年來的新高，為沉寂了一段時間的市場，打下了一支強心針。

細看各板塊，一手住宅市場可謂是今輪升市的火車頭。自去年2月《財政預算案》放寬100元印花稅門檻至400萬元或以下物業後，發展商迅速掌握市場脈搏，大舉推出迎合政策的細價樓盤。加上臨近歲末，西沙大型新盤以極具競爭力的價錢應市，成功激活了整個市場，吸引了大量用家及投資者入市。整個蛇年，一手私宅買賣錄得26,901宗，較龍年全年的18,830宗急升43%，升幅跑贏大市，成交總值也大增28%，錄2,688.41億元，足證市場的剛需及資金實力雄厚。