駿馬奔騰 樓市蓄勢再闖新高

回顧整個乙巳蛇年，筆者用「否極泰來」四個字來形容，相信並不為過。綜合土地註冊處數據，截至今年2月16日為止的整個蛇年，整體樓宇買賣登記量成功突破８萬８千宗大關(共錄88,677宗)，較龍年大幅上升32%，總值更逼近６千９百億元。這個成績，不僅是３年連升，更創下近４年來的新高，為沉寂了一段時間的市場，打下了一支強心針。
細看各板塊，一手住宅市場可謂是今輪升市的火車頭。自去年2月《財政預算案》放寬100元印花稅門檻至400萬元或以下物業後，發展商迅速掌握市場脈搏，大舉推出迎合政策的細價樓盤。加上臨近歲末，西沙大型新盤以極具競爭力的價錢應市，成功激活了整個市場，吸引了大量用家及投資者入市。整個蛇年，一手私宅買賣錄得26,901宗，較龍年全年的18,830宗急升43%，升幅跑贏大市，成交總值也大增28%，錄2,688.41億元，足證市場的剛需及資金實力雄厚。
二手市場方面，雖然升幅稍遜於一手，但同樣錄得穩步上揚。整年錄得51,112宗二手住宅買賣登記，按年升26%。這主要受惠於去年第四季開始的息口回落周期，過往觀望的準買家，眼見供樓成本壓力下降，入市信心明顯增強，紛紛出動尋寶，帶動了之前相對沉寂的二手屋苑交投。
至於工商舖這匹「黑馬」，蛇年表現同樣令人驚喜。隨著經濟活動復常、股市反覆造好所帶來的財富效應，加上息口見頂回落，市場上的聰明錢開始尋找出路，資金流入相對低水的工商舖及車位市場。蛇年非住宅物業錄得10,664宗買賣登記，涉資698.02億元，分別升穿1萬宗及貼近七百億元水平，按年各漲34%及微升6%，成功擺脫了前年的谷底。
展望丙午馬年，筆者對後市看法樂觀。支撐樓市向上的動力顯而易見：一、息口已從高位回落，並且進入下降軌道；二、政府銳意「搶人才」，高才通及投資移民計劃帶來的住屋需求，將會陸續釋放；三、經濟持續改善，企業來港上市的活動增加，利好寫字樓及零售餐飲業的發展。在種種利好因素疊加下，預期馬年整體樓宇買賣登記量有力再升約一成，挑戰97,500宗的14年新高，涉及登記金額料達7,990億元。至於馬年住宅樓價方面，在穩健的剛需支撐下，筆者預期將有約一成的溫和升幅。總括而言，樓市這匹駿馬，已蓄勢待發，準備奔騰向前！