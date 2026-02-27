聯儲局官員密密放風 3月維持利率不變機會大

在通脹仍高於目標、而勞動力市場保持韌性的背景下，多位美國聯儲局官員近期密集釋放不急於降息的信號，顯示貨幣政策立場繼續以觀望為主。

芝加哥聯儲主席古爾斯比本周表示，在通脹壓力依然頑固、經濟持續擴張之際，聯儲局應避免過早放鬆政策。他指出，核心通脹仍徘徊在接近3%的水平，明顯高於聯儲局2%的目標，因此在缺乏通脹明確、持續回落證據之前，不應提前降息。

古爾斯比的表態，直接對沖了近期市場中關於「就業降溫」或「人工智能提升生產率」可能為更激進寬鬆創造空間的預期。他強調，當前勞動力市場更接近穩定而非走弱，失業率約4.3%，過去一年基本維持在這一水平，裁員規模仍處低位。