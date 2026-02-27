聯儲局官員密密放風 3月維持利率不變機會大

在通脹仍高於目標、而勞動力市場保持韌性的背景下，多位美國聯儲局官員近期密集釋放不急於降息的信號，顯示貨幣政策立場繼續以觀望為主。
芝加哥聯儲主席古爾斯比本周表示，在通脹壓力依然頑固、經濟持續擴張之際，聯儲局應避免過早放鬆政策。他指出，核心通脹仍徘徊在接近3%的水平，明顯高於聯儲局2%的目標，因此在缺乏通脹明確、持續回落證據之前，不應提前降息。
古爾斯比的表態，直接對沖了近期市場中關於「就業降溫」或「人工智能提升生產率」可能為更激進寬鬆創造空間的預期。他強調，當前勞動力市場更接近穩定而非走弱，失業率約4.3%，過去一年基本維持在這一水平，裁員規模仍處低位。
在經濟增長動力上，古爾斯比指出，2025年的主要支撐仍是消費者支出，而非AI相關投資。儘管數據中心建設引發廣泛關注，在計算進口後，其對國內生產總值的直接貢獻有限。他認為，過早押注未來生產率大幅提升並不穩妥，這與白宮關於「AI將允許在不重燃通脹的情況下更快降息」的觀點形成反差。
類似的謹慎立場也來自波士頓聯儲。波士頓聯儲主席柯林斯也表示，鑑於近期數據顯示勞動力市場有所改善、而通脹風險仍在，利率需要在當前區間維持一段時間。她指出，勞動力市場正在穩定狀態，但仍需要更多證據證明通脹正朝着2%目標回落。
柯林斯強調，在過去一年半內累計175個基點的降息之後，當前政策利率已處於非常接近中性水平，在這一背景下，繼續保持利率不變是合理選擇。
回顧此前政策路徑，受勞動力市場疲軟跡象影響，美聯儲官員在2024年末累計降息100個基點，並在2025年末再度降息75個基點。不過，官員們上月已選擇按兵不動，而今年1月失業率意外下滑，也爲3月繼續維持利率不變提供了借口。