投資女性=投資香港未來

本周的財政預算案照例包含一系列經濟預測和財政措施，勢必引發未來數周的討論。在眾多撥款項目中，有一項格外值得關注：政府決定從明年起，把「婦女自強基金」的年度撥款從2,000萬元增加到3,000萬元。與數千億港元的基建項目相比，這筆撥款或許顯得微不足道，但如果從香港未來發展的角度看，其意義遠超其金額。此舉清楚顯示：協助女性發揮潛能不僅是社會公平的體現，更是經濟發展的必要投資。 「婦女自強基金」成立於2023年，旨在透過一系列有針對性的舉措，幫助不同的年齡層、背景、各行各業的女性「充分發揮潛能」，以促進她們的福祉、就業前景和個人發展。短短兩年多，基金已經資助超過240個由非政府機構與社區團體合辦的項目，包括技能升級、領導力培訓、心靈健康計劃等各個方面。新增的每年1,000萬元撥款，則意味著此計劃可以做得更大、更廣、更深入。最重要的是，可以更有效解決長期困擾女性的結構性障礙。

這些障礙並非空談，也並非無關重要。數據顯示，香港女性勞動人口參與率大約為52.5%，比新加坡(61.7%)和內地(60.5%)明顯落後。女性勞動參與率下降幅度最大的時期是30歲左右，這正是照顧家庭責任最重要的階段。女性的勞動參與率從20歲末期的約77%下降到30歲中後期的約58%。這不是能力問題，也不是意欲問題，而是整個生態系統的問題。 因此，「婦女自強基金」擴大資助範圍才顯得至關重要。新增資金將使基金涵蓋範圍更廣泛，從為重返職場的女性提供技能再培訓的支援，到為女大學生配對女性領導者的師友計劃，幫助她們在職業生涯早期建立職業自信和人脈。此外，預算案還重點推出一項為期兩年的全新導師試點項目，進一步與長期提升女性職場能力的願景相契合。

與此同時，政府亦增加資助獨立幼兒中心名額到超過1,530個，比去年增加12%。這一點亦非常重要。沒有托兒支援，「女性賦權」只是紙上談兵；有了托兒支援，才是真正做到相輔相成。全球多項研究一致顯示，提升女性參與經濟，能夠帶動整體經濟增長。香港面對人口老化和人才短缺問題，絕對不能讓一半的潛在勞動力被浪費。 今次政府將基金撥款增加至3,000萬元，也反映政策思維的轉變，從保護女性轉向賦能女性。以往政策著重於福利與安全，而如今的政策方向則優先考慮機會、參與和領導。基金資助的大灣區交流計劃和社區參與項目，正正幫女性擴闊眼界、增加流動性、建立信心，同時亦加強區域融合與互相理解。

由此個角度所見，每年3,000萬元的撥款不應視作小投資，而是釋放人力資本種子的資金。每位重返職場的女性都能為社會刺激消費、增加稅收和生產力。每位提升技能的女性，都會增強香港的競爭力。每一個成功的賦權項目，都會對家庭和社區產生聯乘效應。在香港尋求新成長引擎的城市裡，或許最強大的引擎一直就在我們眼前，那就是香港女性尚未開發的潛力。投資這些項目不僅符合社會責任，在經濟上也是明智之舉。長遠來看，這或許會成為今年預算案中最具轉型意義的一筆投資。