金融欺詐從G.O.說起

規避持股達30%觸發強制披露及全面要約(General Offer)的門檻，該當何罪？

那邊廂，「微信女」騙案受害人反轉做法在付費獲得貼士後不買反沽，在未持貨下指示證券經紀在高位沽貨，再以低位買貨交收，最終被控的不止是非法沽貨，還有涉及欺詐而被重判；這邊廂，證監會發表新聞稿：

「經對佐丹奴(709)股權結構進行深入調查後，執行人員認為，周大福代理人集團以外的另外兩名佐丹奴股東在取得或鞏固對佐丹奴的控制權時，與周大福代理人集團屬一致行動……在此基礎上，執行人員認為，由於相關一致行動集團於2016年5月18日在佐丹奴股份中的權益超越30%，因此於同日觸發須以每股3.6元提出全面要約的責任。然而，它並未根據《公司收購及合併守則》(《收購守則》)規則26的規定，對佐丹奴提出全面要約。此外，執行人員認為，Clear Prosper於2022年6月宣布以每股1.88元就佐丹奴提出自願全面要約(自願要約)一事，構成於2022年9月13日違反《收購守則》規則5……根據和解協議，華富及Clear Prosper同意向於執行人員認為已發生上述違規當日持有佐丹奴股份的獨立股東作出現金付款。視乎所接獲的成功申索數目，須支付的最高款項可達約15億元。」