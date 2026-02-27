無印良品真的撤出中國嗎？

上個周末遠赴大阪參加馬拉松，豈料旅途中陪伴了十多年的行李箱突然要退役。情急之下哪裡找個新的替換？正不知所措之際，想起酒店附近有一間無印良品，二話不說進去選購。雖然只有一款，但勝在簡約實用，質素也有保證。況且，同款產品免稅後較香港便宜約19%，實在化算。 這裡引發一個有趣問題，香港零售業受到電商價格衝擊，加上港人北上消費潮，以及本地租金和人力成本昂貴，按道理香港的無印良品應該不賺錢吧？看看日本城母企國際家居零售(1373)今個財年的中期業績，收入下跌約6%，純利更減少17%。然而，翻看無印良品母企良品計劃(東京交易所：7453)的2025財年全年以及2026財年首季業績，發現包括香港在內的東亞區(中國大陸、台灣、南韓)，不僅收入與經營利潤雙雙增長，經營利潤率亦持續上升。

等等，去年底不是有消息指無印良品將撤出中國市場，北京、上海等大城市的分店紛紛關門大吉嗎？中國大陸作為無印良品在東亞最大的市場，營收不出現倒退已經偷笑了，為何仍能錄得增長？ 其實在內地和香港，無印良品正推行「拆舊建新」策略，即是關閉效益欠佳的老店，轉而開設面積更大、功能更綜合的旗艦店。以香港為例，2024財年關閉海港城分店，遷至效益更佳、面積更大的美麗華廣場。內地亦然，2025財年一口氣關閉19間店，但同時新增43間，令總店數目達422間。此策略仍持續推進，2026財年首季內地再關11間，另新增15間，令總數增至426間。透過「關小店、開大店」，東亞區店舖總面積於2025財年大增12%至53萬方米，2026 財年首季進一步增至54.6萬方米。

除此之外，無印良品亦逐漸加大產品本地化，從規劃、設計、製造到行銷，全業務鏈在地經營，以靈活應對瞬息萬變的市場。近年更加強與當地供應商合作，在店內引入新鮮食物，涵蓋蔬果、肉類、麵包、咖啡甚至雪糕等。2025財年，食品收入佔比就已升至13.3%。 以營業收入計，海外業務佔總收入達40%，經營利潤貢獻更達52%，成為主要的盈利引擎。內地市場更是重中之重，分店數目僅次於日本本土，難怪要銳意改革。 有沒有隱憂？當然有。內地無印良品的定價始終偏高。曾有報道指出，在日本消費者心目中，普遍認為無印良品屬於「高品質且價格合理」。可是，內地僅得17%消費者認同此說。無他，內地同業內卷嚴重，產品不單質優而且價廉。單靠中產情懷，在內地早已行不通。無印良品這套新策略能否成功帶動業務增長，我們拭目以待。