借二按銀行知唔知？認識按揭 e alert電子通報系統(一)

自2017年起有了二按電子提示服務，業主無論私自進行二按、加按均近乎無所遁形。(資料圖片)

當借款人向銀行承辦按揭貸款，借款人須簽訂一份按揭契約，當中訂明若果未獲銀行書面同意，借款人不可再將按揭物業用作抵押又或以該物業取得貸款。儘管有此協訂，總有業主或基於財政上需要而將按揭物業再私下進行二按，業主可能認為一按銀行未必會發現，但結果卻收到銀行通知已發現二按，指出業主違反按揭契約，令業主突然手足無措。

業主可能會以為銀行不會主動檢視一直準時還款的按揭個案，事實上，在風險管理工作上，銀行會定期抽查按揭個案的狀況；而自2017年起有了二按電子提示服務，業主無論私自進行二按、加按均近乎無所遁形。二按電子提示服務由金管局要求並透過土地註冊處向銀行提供，例如當業主再於財務公司申請二按，財務公司會將二按文件呈交土地註冊處辦理登記以保障權益，土地註冊處辨識有關物業已有一按貸款，會啟動系統通知一按銀行有關按揭物業再進行二按。