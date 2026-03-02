美國聯手以色列向伊朗發動攻擊 油價有望升穿下降軌

地緣政治局勢加劇緊張，令黃金、白銀、油價以差不多全月最高價收盤。

原本在上周四調解國阿曼表示，美國和伊朗在會談中取得進展，市場人士只開心了數小時，但到談判結束後仍未見突破性進展，投資者已知道無法避免美國有可能發動攻擊。

與此同時，巴基斯坦與其北部鄰國緊張加劇，雙方在邊境多個區域對塔利班哨所、指揮部與彈藥庫實施空襲與地面打擊。巴基斯坦國防部長稱與阿富汗進入「公開戰爭」。

周六凌晨，美國與以色列對伊朗發動空襲，德黑蘭及該國其他城市均傳出爆炸聲。美國總統特朗普在社交媒體上發布了一段8分鐘的影片，表示美國已開始對伊朗進行「重大作戰行動」。以色列也證實正在對伊朗目標進行攻擊。以色列國防部長Israel Katz將此次行動定性為摧毀伊朗核武器和導彈基礎設施的必要行動。