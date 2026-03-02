美國聯手以色列向伊朗發動攻擊 油價有望升穿下降軌

地緣政治局勢加劇緊張，令黃金、白銀、油價以差不多全月最高價收盤。
原本在上周四調解國阿曼表示，美國和伊朗在會談中取得進展，市場人士只開心了數小時，但到談判結束後仍未見突破性進展，投資者已知道無法避免美國有可能發動攻擊。
與此同時，巴基斯坦與其北部鄰國緊張加劇，雙方在邊境多個區域對塔利班哨所、指揮部與彈藥庫實施空襲與地面打擊。巴基斯坦國防部長稱與阿富汗進入「公開戰爭」。
周六凌晨，美國與以色列對伊朗發動空襲，德黑蘭及該國其他城市均傳出爆炸聲。美國總統特朗普在社交媒體上發布了一段8分鐘的影片，表示美國已開始對伊朗進行「重大作戰行動」。以色列也證實正在對伊朗目標進行攻擊。以色列國防部長Israel Katz將此次行動定性為摧毀伊朗核武器和導彈基礎設施的必要行動。
根據多家媒體報導，伊朗境內超過30個目標遭到襲擊，包括該國情報總部、國防部及核能部門。據報伊朗總統府、伊斯法罕和庫姆等城市也遭到攻擊。
此次空襲是在美國於該地區進行數周軍事部署之後發動的。特朗普在聲明中稱，伊朗政權為「一群兇殘、強硬且可怕的人」，並表示「其威脅性活動直接危及美國」及其軍隊。
以色列對伊朗發動先發制人的軍事打擊後，全球能源格局發生劇烈變化。為應對不斷升級的「戰爭風險」，OPEC+在周日的緊急會議上考慮大幅增加Brent Oil Futures供應，此舉旨在為全球市場提供流動性緩衝。
更大範圍的地區戰爭陰影目前正威脅著全球最重要的石油運輸路線。
這次軍事行動增加了伊朗對美國基地或鄰近海灣國家能源設施進行報復的即時風險，德黑蘭已多次公開發出這一威脅。
隨著以色列和伊朗之間的對抗現已進入「熱戰」階段，OPEC+面臨阻止油價飆升的壓力。
這種飆升可能會破壞全球經濟增長，交易員目前主要擔心的不再只是衝突威脅，而是霍爾木茲海峽可能遭到封鎖或地區加工廠可能受損。
衝突的突然回歸使投資者高度警戒，更大規模戰爭的威脅現在籠罩著全球最關鍵的能源走廊。對全球市場而言，目前主要擔憂已轉向潛在的供應鏈中斷，今年油價已明顯出現上升動力，一旦升穿由2023年9月開始形成的下降趨勢線阻力71美元，油價將進入上升浪，目標直指95美元，全球通脹勢必重臨，環球經濟將再度冰封。