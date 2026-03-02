大A會再一次為戰爭買單嗎？美國對伊朗動手之後，這是擺在每一個A股投資者面前的必答題。
我對軍事相對外行，但就斬首行動的輕鬆成功來看，直觀感覺老美的武裝力量對伊朗是碾壓式領先，可能用不了多久戰爭就會結束，大家也不妨看看周一的全球市場，看究竟會有多大衝擊。另外，自從2024年的924行情以來，A股投資者已經達成共識：每次周邊突發的黑天鵝都是低買的機會，這次估計也不會例外。我個人認為對A股的影響相對較小，最大的可能是今天大幅低開後影響就結束了。
回到A股自身，上周震盪向上，上證指數站上4,150點，向4,190的前期高點逼近。本周末兩會先後開幕，市場即將進入兩會時間，按照這幾年的慣例，會議期間往往會有視窗指導的維穩，禁止機構淨賣出，本周會不會有資金提前減倉？這種可能性不能排除，所以本周市場大概率還是震盪為主，突破並站穩新高的難度較大。
熱點方面，近期熱點可以用一個詞來總結：漲價，或者用近期賣方報告裡的熱詞：通脹。有色、小金屬、稀土、化工等周期品的漲價；電子布、光纖等AI物料的漲價，各種所謂「通脹」環節，都被資金認同，大幅跑贏市場。當然，也有人說，這是美股HALO交易在A股的映射，所謂HALO，是指AI大潮下不宜被替代的重資產，這和A股的「通脹」交易有很高的重合度，而抄美股作業，又是很多機構投資者的必修課。因此，這個主題在本周還會延續。