大A會再一次為戰爭買單嗎？美國對伊朗動手之後，這是擺在每一個A股投資者面前的必答題。

我對軍事相對外行，但就斬首行動的輕鬆成功來看，直觀感覺老美的武裝力量對伊朗是碾壓式領先，可能用不了多久戰爭就會結束，大家也不妨看看周一的全球市場，看究竟會有多大衝擊。另外，自從2024年的924行情以來，A股投資者已經達成共識：每次周邊突發的黑天鵝都是低買的機會，這次估計也不會例外。我個人認為對A股的影響相對較小，最大的可能是今天大幅低開後影響就結束了。