新鴻基地產充分受益香港地產復甦周期

香港地產行業趨勢持續向好，多間投行上調2026年香港樓價升幅預期至10%至15%，新盤成交量創多年高位。(資料圖片)

2026年香港地產板塊迎來量價齊升與估值雙修復，樓市政策利好、利率下行、需求持續釋放，成為市場投資的另一好選擇。

行業趨勢持續向好，多間投行上調2026年香港樓價升幅預期至10%至15%，新盤成交量創多年高位。《財政預算案》維持穩樓市導向，減少政策干擾，市場信心與購買力持續釋放。地產股估值處於歷史相對低位，NAV折讓有望持續收窄，板塊重估空間廣闊。

新鴻基地產(016)具備三大核心優勢，一是核心區土儲質量領先，未來2至3年項目交付高峰確立；二是開發與租賃雙輪驅動，盈利結構均衡、週期韌性強；三是財務極度穩健，在行業整合中擴大優勢。

整體來看，公司業績高增確認基本面拐點，財務健康、租金穩定、銷售強勁，充分受益香港地產復甦周期；可趁調整至10天線約138元買入，目標164元，跌破120元止蝕。

香港股票分析師協會理事 連敬涵

未有此股