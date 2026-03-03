新鴻基地產充分受益香港地產復甦周期

2026年香港地產板塊迎來量價齊升與估值雙修復，樓市政策利好、利率下行、需求持續釋放，成為市場投資的另一好選擇。
新鴻基地產(016)公布截至2025年12月底止六個月，集團營業額527.05億元，同比增長32%；股東應佔溢利102.47億元，同比上升36.2%。撇除物業重估後基礎溢利122.13億元，同比增長16.7%，盈利質量領先同業。中期股息每股0.98元，同比增長3%，派息穩健提升彰顯經營信心。
物業發展成為增長引擎，期內溢利48.85億元，同比大增94.9%。香港合約銷售約174億元，啟德、屯門、北角等項目熱銷，去化率與定價能力驗證龍頭優勢。隨著樓市成交回暖、高毛利項目集中交付，後續利潤確定性進一步增強。
投資物業提供穩健現金流，總租金收入122.85億元。香港商場及甲級寫字樓出租率維持高位，租務持續修復；內地核心項目運營穩健。上海ITC、西九龍IGC等新地標陸續落成，經常性收益基礎持續拓寬，構建盈利「壓艙石」。
財務方面，淨負債率僅13.5%，利息覆蓋率8.7倍，獲標普A+、穆迪A1評級，融資成本顯著低於同行。充裕流動性與低槓桿為擴儲、併購與回報股東提供充足彈性，抗周期能力突出。
行業趨勢持續向好，多間投行上調2026年香港樓價升幅預期至10%至15%，新盤成交量創多年高位。《財政預算案》維持穩樓市導向，減少政策干擾，市場信心與購買力持續釋放。地產股估值處於歷史相對低位，NAV折讓有望持續收窄，板塊重估空間廣闊。
新鴻基地產(016)具備三大核心優勢，一是核心區土儲質量領先，未來2至3年項目交付高峰確立；二是開發與租賃雙輪驅動，盈利結構均衡、週期韌性強；三是財務極度穩健，在行業整合中擴大優勢。
整體來看，公司業績高增確認基本面拐點，財務健康、租金穩定、銷售強勁，充分受益香港地產復甦周期；可趁調整至10天線約138元買入，目標164元，跌破120元止蝕。
香港股票分析師協會理事 連敬涵
未有此股