出版：2026-Mar-03 07:30
更新：2026-Mar-03 07:30
投資無界限：李慧芬

內地工業機械人企業一哥 新股埃斯頓可吼

E1

南京埃斯頓自動化股份正在招股，圖為該公司網站。

正在招股的南京埃斯頓自動化股份(2715)成立於1993年，是中國工業機器人領軍企業，主要向從事汽車、工程機械及重工業，以及鋰電池等多個製造領域的客戶提供工業機器人，以及智能製造系統及自動化核心部件及運動控制系統，值得留意。

埃斯頓作為中國工業機器人領軍企業，自成立以來，以打造「中國機器人的世界品牌」為核心，深度構建覆蓋研發、生產、交付和服務的全球化網絡，主要從事工業機器人、智能製造系統及工業機器人工作站，以及自動化核心部件、運動控制系統及運動控制解決方案的研發、製造與銷售。產品涵蓋從自動化核心部件，以及運動控制系統到完整機器人本體及完整解決方案。

2025年上半年，集團取得歷史性突破，國內市場上工業機器人出貨量超越外資品牌，成為首家登頂中國工業機器人解決方案市場的國產機器人企業。截至2025930日，過去五年零九個月間，工業機器人累計出貨量已超過105,000台。

業績方面，由20222024年，集團收入由38.8億元(人民幣，下同)升到40億元，其中，境外收入佔總收入的比例大約34%，境外業務毛利率在往績記錄期間始終保持在30%以上，表現理想。另外，期間研發支出(包括研發開支及資本化研發投入)4億元升到5億元，佔收入比重由大約一成升至12.5%，可見集團對研發的重視，支持公司保持競爭力。

根據計劃，集團將於39日在主板掛牌，全球發售9,678萬股H股，發行價區間為15.3617港元，預計募資14.87億至16.45億港元，資金將悉數投向全球產能建設、戰略併購、生產技術研發等。

集團已於2015年於深圳證券交易所上市(002747.SZ)，截止到昨日(2)收盤，股價為22.8元，以H股招股價計，較A股折讓34%40%，似乎預留一定「水位」讓香港新股認購者有一定套利空間，值得關注。

