內地工業機械人企業一哥 新股埃斯頓可吼

正在招股的南京埃斯頓自動化股份(2715)成立於1993年，是中國工業機器人領軍企業，主要向從事汽車、工程機械及重工業，以及鋰電池等多個製造領域的客戶提供工業機器人，以及智能製造系統及自動化核心部件及運動控制系統，值得留意。

埃斯頓作為中國工業機器人領軍企業，自成立以來，以打造「中國機器人的世界品牌」為核心，深度構建覆蓋研發、生產、交付和服務的全球化網絡，主要從事工業機器人、智能製造系統及工業機器人工作站，以及自動化核心部件、運動控制系統及運動控制解決方案的研發、製造與銷售。產品涵蓋從自動化核心部件，以及運動控制系統到完整機器人本體及完整解決方案。