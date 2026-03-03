華潤電力：新能源驅動增長 煤價回落改善盈利結構

華潤電力(836)是一家專注於清潔高效發電的綜合能源企業，主要業務涵蓋電力生產、銷售及綜合能源服務。集團透過多元化發電資產組合創造收入，包括風電、光伏發電及水電項目。截至最新數據，集團擁有205個風電場、174個光伏電站及20個水電站，積極推動可再生能源發展，以配合中國碳中和政策目標。主要產品及服務涵蓋風能、太陽能及水力發電，同時布局分布式能源及電化學儲能等技術創新領域。收入主要來自電力銷售。首11個月累計售電量約1.6億兆瓦時，同比增長16.3%，反映電力需求保持強勁。業務市場集中於華東及廣東等地區，例如廣東清遠500MW漁光互補光伏項目，主要服務電網及工業用戶。集團計劃於2025年實現碳達峰，持續提升綠色能源佔比，為未來收入穩定增長奠定基礎。

內地電力行業正由成本修復階段過渡至市場化機制深化的新周期。2025年煤價明顯回落，帶動火電單位燃料成本下降，行業盈利能力出現改善。然而，隨著供需邊際趨向寬鬆，多地2026年度電價面臨下調壓力；同時容量電價政策調整及現貨市場加速推進，令電價波動性上升。行業盈利模式將由單純受惠於成本下降，轉為同時受電價機制影響，周期特徵仍然存在。競爭格局方面，煤電市場結構相對成熟，但隨著市場化交易比例提升及售電集團競爭加劇，價格競爭更趨明顯。新能源板塊則維持高速擴張，風電與光伏發電量錄得雙位數增長，成為行業主要增量來源。不過，在補貼退坡及市場化交易深化背景下，新能源亦面臨消納壓力、電價波動及利用小時不穩定等挑戰，競爭焦點正由裝機規模轉向資產質量與運營效率。整體而言，煤價仍是影響行業成本的重要因素，但未來盈利穩定性將更取決於企業在電價談判能力、利用小時管理及資本開支控制方面的綜合實力。

市場預期未來兩年煤價將持續回落，成為華潤電力盈利改善的重要推動力。有預測指出，2025年煤價或下跌約8%至18%，2026年再跌約6%。在燃料成本佔比較高的情況下，煤價下行將明顯擴闊煤電業務利潤空間。此外，容量電價政策為煤電機組提供較穩定的回報基礎，有助緩衝電價下行對盈利的影響，使集團在傳統火電板塊具備一定防守性。經營數據方面，集團發電及售電表現持續改善。市場預計，2025年控股售電量可達2,268億千瓦時，同比增長約7%；單月綜合發電量亦錄得約6.6%的增幅。在需求回暖及裝機容量提升帶動下，集團發電規模穩步擴張，加上煤電與新能源項目利用小時數優於同業，顯示資產質量及運營效率具備優勢。

市場普遍看好集團在風電與光伏領域的增長動力。數據顯示，風電發電量同比增長超過兩成，光伏發電量更錄得接近六成升幅；未來一年光伏售電量預計大幅增長逾五成。新能源板塊已成為帶動整體電量增長的核心引擎。隨著可再生能源裝機容量持續提升及政策支持力度延續，集團在能源轉型浪潮中有望獲得更高的盈利彈性。此外，集團計劃分拆新能源業務上市，預期可釋放資產價值並優化資本結構，減輕資金壓力，為後續擴張提供更大財務彈性。同時，集團股息收益率具吸引力，在煤價下降支撐盈利的基礎上，穩定派息政策有助提升投資吸引力，即使面對電價波動，仍可為股東提供相對穩定的回報預期。

目前共有13位分析師覆蓋華潤電力。市場預期2026年全年每股盈利（EPS）平均為2.85港元。按現價計算，相當於約6.6倍2026年預測市盈率。隨著新能源板塊成為主要盈利增長引擎，市場預期2027年全年每股盈利將按年增長約5.5%，對應2027年預測市盈率進一步下降至約6.2倍。目標價方面，分析師給予區間介乎17至25港元，中位數為20.2港元，較現價仍有約18%的潛在上升空間，反映估值仍具吸引力。 股價方面，華潤電力於去年6月曾升至21.45港元高位，其後見頂回落。在跌破50天移動平均線後，股價持續走弱，並於今年2月初跌至16.9港元低位，隨後出現築底跡象。技術指標顯示，9天相對強弱指數（RSI）曾跌穿30的超賣水平後反彈，其後隨股價回升重返70以上。同時，股價成功重上50天線，並突破1月中形成的短期頂部阻力，技術走勢有所改善。操作策略方面，投資者可考慮待股價出現單日回調時於18.5港元附近分段吸納，短線目標可看20港元水平。只要股價未有再次跌破50天線，暫可續持觀察後市發展。

資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人) 本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益