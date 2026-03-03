實物黃金ETF的便利性與靈活性

近期金價波動，但若觀察黃金相關ETF資金流向，發現投資者未因短期價格波動而卻步。其中一隻於1月底在港上市黃金ETF，其資產管理規模在首8個交易日內由初始約1億元增長至逾10億元。

該ETF背後有實物黃金作支持，為投資者提供投資黃金的便利性和靈活性。傳統實物黃金不僅涉及高昂的儲存、保險及運輸費用，變現時亦遇手續繁瑣、價差較大的問題。反觀實物黃金ETF，投資者只須透過證券帳戶即可像買賣股票一樣即時交易，大幅降低參與門檻，讓投資者能將黃金納入資產配置組合，實現風險分散與財富保值的雙重目標。無論是機構投資者或散戶都可隨時調整持倉，靈活應對市場變化。