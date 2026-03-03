實物黃金ETF的便利性與靈活性

近期金價波動，但若觀察黃金相關ETF資金流向，發現投資者未因短期價格波動而卻步。其中一隻於1月底在港上市黃金ETF，其資產管理規模在首8個交易日內由初始約1億元增長至逾10億元。
該ETF背後有實物黃金作支持，為投資者提供投資黃金的便利性和靈活性。傳統實物黃金不僅涉及高昂的儲存、保險及運輸費用，變現時亦遇手續繁瑣、價差較大的問題。反觀實物黃金ETF，投資者只須透過證券帳戶即可像買賣股票一樣即時交易，大幅降低參與門檻，讓投資者能將黃金納入資產配置組合，實現風險分散與財富保值的雙重目標。無論是機構投資者或散戶都可隨時調整持倉，靈活應對市場變化。
雖然所有實物黃金ETF均以追蹤國際金價為核心目標，但產品之間仍能做到差異化，滿足不同投資者需求。如入場費方面，個別產品的投資門檻較低，以2月底價格計算，不用1,000元即可參與，讓更多中小型投資者入市，打破傳統黃金投資高門檻限制。此外，部分產品特別為符合條件的投資者提供到指定銀行進行實物黃金贖回服務。投資者可按需要將ETF單位兌換成實物黃金，從銀行直接提取。有關創新機制，兼具金融產品交易便利與實物黃金實質擁有感，為追求更高靈活性的投資者帶來額外價值，反映投資黃金ETF的便利性和靈活性。