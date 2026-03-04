工商銀行資本充裕 息差持續收窄下展現韌性

工商銀行(1398)2025年首三季純利達2,699.08億元(人民幣，下同)，淨利息收入下跌0.7%，至4,734.16億元，非利息收入增加12.4%，至1,375.52億元，淨息差較去年同期下跌0.15個百分點，至1.28%。客戶存款及客戶貸款分別較去年底上升7.1%及7.3%，至373.078億及296.349億元。資本充足率及一級資本充足率分別為18.85%及14.8%，分別較去年底下跌0.54個百分點及0.56個百分點。這家全球最大資產規模的銀行在息差持續收窄下，繼續展現韌性。此外，其上半年實現營業收入4,090.82億元，按年增長1.8%，扭轉2024年全年下滑的趨勢；然而歸母淨利潤1,681.03億元，按年減少1.4%，主要受淨息差收窄及減值損失增加影響。淨息差1.16%，較年初下降8個基點，但降幅較2024年同期的19個基點有所收窄，顯示息差下行壓力正在緩解。
資產品質方面，不良貸款率1.33%，較年初微降0.01個百分點，連續五年保持在1.4%以下。撥備覆蓋率217.71%，風險抵補能力充足。
增長亮點主要體現在三大領域，首先是普惠金融業務快速發展，上半年普惠貸款餘額增速高於各項貸款平均增速，佔比持續提升，有效對沖了息差收窄的影響；其次是綠色金融業務表現亮眼，綠色貸款餘額保持較高增速，規模繼續領先同業；第三是跨境人民幣業務穩步推進，清算網絡覆蓋全球。
資本實力方面，資本充足率19.54%，較年初上升0.15個百分點，顯著高於監管要求，為業務發展提供了充足空間。
展望未來，隨著宏觀政策持續發力，工商銀行息差有望逐步企穩。憑藉雄厚的資本實力、優質的資產質量和多元化的業務結構，這家全球系統重要性銀行將繼續在服務實體經濟的同時，為投資者創造長期價值；可考慮於6.2港元買入，上望6.8港元，跌穿6港元止蝕。
香港股票分析師協會副主席潘鐵珊
(本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份)