工商銀行資本充裕 息差持續收窄下展現韌性

工商銀行(1398)2025年首三季純利達2,699.08億元(人民幣，下同)，淨利息收入下跌0.7%，至4,734.16億元，非利息收入增加12.4%，至1,375.52億元，淨息差較去年同期下跌0.15個百分點，至1.28%。客戶存款及客戶貸款分別較去年底上升7.1%及7.3%，至373.078億及296.349億元。資本充足率及一級資本充足率分別為18.85%及14.8%，分別較去年底下跌0.54個百分點及0.56個百分點。這家全球最大資產規模的銀行在息差持續收窄下，繼續展現韌性。此外，其上半年實現營業收入4,090.82億元，按年增長1.8%，扭轉2024年全年下滑的趨勢；然而歸母淨利潤1,681.03億元，按年減少1.4%，主要受淨息差收窄及減值損失增加影響。淨息差1.16%，較年初下降8個基點，但降幅較2024年同期的19個基點有所收窄，顯示息差下行壓力正在緩解。