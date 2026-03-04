大市仍會逐處反覆試底之弱態中

由於目前中東局勢仍持續緊張，故相信買盤姿態度亦會續呈保守。惟在反覆不明之市況中，投資者之信心定會不斷受衝擊。(資料圖片)

由於中東局勢突然風雲變色，故在地緣政治局勢緊張影響下，環球股市均紛紛出現大幅下挫。港股當不能獨善其身，故在沽壓不斷湧現下，整個大市暫時會較為反覆。從技術上看，由於市場目前已充滿較保守之心態，故大市仍會逐處反覆試底之弱態中。而直到執筆一刻止計，本月恒生指數暫時由2日之高位26,403點，跌至同時之低位25,882點。即大市之形態暫仍未現。

惟值得留意的是，2日之低位 25,882點一旦失守，則大市可能會進一步下試或低穿1月2日之低位 25,717點。此據點一旦有失，不但代表本年首季大市之形態將會扭轉為先高而後低，且同時之防守據點亦會順勢下移至250天線(約在25,004點左近)，但大市如在本年首季先見低位，情況該反而有利於稍後漸發展成後高。