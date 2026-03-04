煤價修復+股價破頂 兗煤澳大利亞反彈動能延續？

兗煤澳大利亞(3668)主要於澳洲從事動力煤及冶金煤的開採、生產與銷售，2025年權益商品煤銷量3,810萬噸，其中動力煤3,200萬噸、佔約84%，冶金煤610萬噸、佔約16%，收入受煤價影響較大。集團亮點在於產量創歷史新高、現金經營成本受控至每噸92澳元、連續多年維持淨現金狀態並持有約21億澳元現金，派息比率維持約55%。短期受惠煤價企穩回升及下半年銷量恢復，中期受惠2026年產量指引上調與成本規模效應，長期則受印尼限產、全球電力需求上升及穩健財務支持持續分紅與外延增長。集團盈利雖受2025年煤價下跌影響，營運效率維持，流動性極強，現金流持續正數，顯示極高財務韌性。
而煤炭行業具有明顯周期性，2025年全球煤價同比下跌約17%，成為公司盈利大幅下滑的核心原因，反映行業正處於價格下行周期尾段。不過，多家券商認為2025年或為本輪盈利低點，2026年有望迎來量價齊升。行業供給端方面，印尼煤炭限產（配額下調）被視為支撐海運煤價的重要因素，供給擾動有助價格企穩甚至回升。需求端方面，報告提及全球電力需求提升，有助支撐動力煤價格。
至於成本方面，2025年公司單位現金經營成本為92澳元/噸，同比僅下降1澳元，顯示成本具一定黏性，並受到原材料成本及通脹壓力影響。2026年成本指引略為上調至90至98澳元/噸區間，反映整體行業仍面對通脹及投入成本壓力，但大型礦商可透過規模效應及生產力提升對沖部分成本上升風險。整體而言，行業競爭格局未見惡化，企業盈利更受煤價周期主導。而集團在2025年盈利能力顯著下滑主要因煤價下降導致經營槓桿反向放大，毛利率、經營利潤率及淨利率均明顯回落。但在產量創新高及成本控制穩定支持下，利潤率於2026年有望隨煤價回升及銷量增長而修復。整體判斷為：2025年為盈利周期底部，2026年進入修復階段。
隨著年內煤灰價格已出現企穩跡象，預期2026至2027年煤價可以錄得約7%至8%的升幅。供給端方面，印尼煤炭配額削減約24%至6億噸，被視為支撐海運煤價的重要因素；在出口量可能下滑的背景下，澳洲煤價反彈具持續性，因此，市場普遍認為2025年為盈利低點，2026年有望受惠價格修復。另外，集團在2025年權益商品煤產量達3,860萬噸，創歷史新高並接近指引上限。不過，2026年產量指引進一步上調至3,650至4,050萬噸，較此前區間提高，顯示管理層對營運穩定性具信心。另外，集團在2025年下半年銷量已環比回升30%，反映發運恢復順暢。在煤價企穩基礎上，產量增加將放大經營槓桿，推動2026年盈利出現較大幅度反彈。
至於集團2025年單位現金經營成本為92澳元，同比僅下降1澳元，雖受原材料成本及通脹影響，但仍處於指引區間內。2026年成本指引為90至98澳元，僅小幅上調。市場認為，公司透過產量規模效應及生產力提升措施，有助對沖成本壓力，保持穩定利潤率，為盈利修復提供基礎。2025年底持有約21億澳元現金，維持淨現金狀態，資產負債表極為穩健。集團派息政策為不少於稅後淨利或自由現金流的50%，2025年實際派息率約55%。充裕現金不僅支持穩定分紅，亦為未來潛在外延增長提供條件，提升估值吸引力。
兗煤澳大利亞股價於去年7月及8月升上34.3元後見頂，而且股價更在持續回調下，跌返低位見24.4元，失守50天線。不過股價未有進一步下跌外，9天RSI成功由低位反彈並收復30水平後，股價便持續回升，更於2月初重返前頂，而且股價在本周進一步上升後，已成功升破前頂，若果以短期反彈來說，股價有望重返2024年7月份的高位39.35元。投資者可以在股價返回35元水平入場，上望39元，只要股價未有跌返穿34.4元支持的話，可以繼持有。
資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人)
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益