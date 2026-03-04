煤價修復+股價破頂 兗煤澳大利亞反彈動能延續？

兗煤澳大利亞(3668)主要於澳洲從事動力煤及冶金煤的開採、生產與銷售，2025年權益商品煤銷量3,810萬噸，其中動力煤3,200萬噸、佔約84%，冶金煤610萬噸、佔約16%，收入受煤價影響較大。集團亮點在於產量創歷史新高、現金經營成本受控至每噸92澳元、連續多年維持淨現金狀態並持有約21億澳元現金，派息比率維持約55%。短期受惠煤價企穩回升及下半年銷量恢復，中期受惠2026年產量指引上調與成本規模效應，長期則受印尼限產、全球電力需求上升及穩健財務支持持續分紅與外延增長。集團盈利雖受2025年煤價下跌影響，營運效率維持，流動性極強，現金流持續正數，顯示極高財務韌性。

而煤炭行業具有明顯周期性，2025年全球煤價同比下跌約17%，成為公司盈利大幅下滑的核心原因，反映行業正處於價格下行周期尾段。不過，多家券商認為2025年或為本輪盈利低點，2026年有望迎來量價齊升。行業供給端方面，印尼煤炭限產（配額下調）被視為支撐海運煤價的重要因素，供給擾動有助價格企穩甚至回升。需求端方面，報告提及全球電力需求提升，有助支撐動力煤價格。

至於成本方面，2025年公司單位現金經營成本為92澳元/噸，同比僅下降1澳元，顯示成本具一定黏性，並受到原材料成本及通脹壓力影響。2026年成本指引略為上調至90至98澳元/噸區間，反映整體行業仍面對通脹及投入成本壓力，但大型礦商可透過規模效應及生產力提升對沖部分成本上升風險。整體而言，行業競爭格局未見惡化，企業盈利更受煤價周期主導。而集團在2025年盈利能力顯著下滑主要因煤價下降導致經營槓桿反向放大，毛利率、經營利潤率及淨利率均明顯回落。但在產量創新高及成本控制穩定支持下，利潤率於2026年有望隨煤價回升及銷量增長而修復。整體判斷為：2025年為盈利周期底部，2026年進入修復階段。