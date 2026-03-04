原油及天然氣價格大幅上升 歐元大幅下跌

天然氣價格短短一日突然飆升50%，對歐洲經濟而言，絕對是一場新的危機，歐元已連續下跌兩日，並有機會跌至1.13水平 。 美國、以色列與伊朗之間的中東地緣政治衝突若演變成曠日持久的持續性軍事對峙，極有可能破壞歐元區剛剛起步的復甦，同時重新喚醒歐洲央行近年來竭力遏制的能源通脹問題，使得歐元區四年前的能源危機與民眾生活成本危機再度浮現。 對於徹底告別俄羅斯廉價能源的歐洲而言，從來未像過去兩年那樣極度依賴中東能源運輸，尤其是嚴重依賴卡塔爾天然氣資源。因此，一場使石油和天然氣價格居高不下的中東長期地緣戰爭可能將迫使政府增加支出，以保護民眾免受能源成本劇烈上漲的影響，並可能使現任領導人面臨重大壓力。

隨着美國總統特朗普重磅宣佈對於伊朗的軍事行動「不達目標不停戰」，並且可能持續五周，以及戰火席捲至伊朗與以色列之外的中東經濟體，包括迪拜、阿布扎比、巴林和科威特的美軍關鍵基礎設施，黎巴嫩開始向以色列本土開啓最新一輪火箭彈打擊，中東地區持續上演難以預測的地緣政治動盪以及油價上漲帶來的潛在危機，基金經理們紛紛沽出股票等風險資產，轉而進一步尋求黃金、美元等傳統避險資產以及原油、天然氣等短期將大幅受益於中東地緣政治的大宗商品。

今年以來，歐洲原本經濟前景向好。德國及其他歐元區核心國家更大程度的政府支出以及近年來供需層面價格合理的天然氣定價趨勢，原本將爲進一步溫和的經濟擴張以及與歐洲央行2%目標大體一致的通脹提供重大支撐。 但伊朗局勢升級發生在美國關稅問題再次陷入混亂之後，此前最高法院推翻了美國總統特朗普最初實施的面向全球對等關稅措施。 美國和以色列對伊朗的打擊以及德黑蘭的報復，已經將油價從局勢升級前平均每桶65美元推高至接近80美元。如果霍爾木茲海峽的供應持續被切斷，油價可能升破100美元。歐洲天然氣價格也已大幅上漲，若衝突進一步升級，其上行風險更大。主要發達經濟體的CPI將上升，而GDP將下降，從而爲全球各大央行帶來相互衝突的政策信號。

儘管歐洲經濟很可能會受到打擊，但大宗商品成本的上升最終仍將構成淨通脹效應。他們將密切關注歐洲天然氣價格趨勢。此前在伊朗無人機襲擊美軍基地導致攔截導彈碎片落到卡塔爾能源基地後，卡塔爾暫停了全球最大規模石油與天然氣出口設施的產能，歐洲天然氣價格一度飆升高達54%。 就目前而言，能源市場早期的價格走勢似乎並未對歐元區經濟增長或通脹前景構成任何實質性風險。這在很大程度上取決於這場美以與伊朗之間的軍事衝突會持續多久，以及原油經霍爾木茲海峽運輸中斷會持續多久。全球約五分之一的石油消費要經過這條海峽。