當「未來」成為可交易資產

當市場開始用真金白銀押注政治走向、戰爭結果甚至政策變化時，我們其實正在見證一個新金融形態的誕生——Prediction Market。所謂預測市場，並非單純賭博，而是將「事件發生的概率」變成可交易標的。某程度上，它是一種即時的資訊整合機制，比民調更敏感，比評論更直接。

如果把時間拉長來看，金融市場本身就是不斷「抽象化未來」的過程。十七世紀荷蘭期貨交易，把農作物收成提前定價；二十世紀的期權市場，把價格波動風險商品化；其後的信用違約掉期(CDS)。每次創新都是把原本無形風險或預期，轉化為可交易資產。