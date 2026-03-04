當「未來」成為可交易資產

當市場開始用真金白銀押注政治走向、戰爭結果甚至政策變化時，我們其實正在見證一個新金融形態的誕生——Prediction Market。所謂預測市場，並非單純賭博，而是將「事件發生的概率」變成可交易標的。某程度上，它是一種即時的資訊整合機制，比民調更敏感，比評論更直接。
如果把時間拉長來看，金融市場本身就是不斷「抽象化未來」的過程。十七世紀荷蘭期貨交易，把農作物收成提前定價；二十世紀的期權市場，把價格波動風險商品化；其後的信用違約掉期(CDS)。每次創新都是把原本無形風險或預期，轉化為可交易資產。
過去十年加密市場經歷三個階段：比特幣建立去中心化貨幣敘事，DeFi嘗試重構金融中介，NFT與元宇宙則把情緒與敘事資產化。當泡沫退潮，市場尋找更具實質用途場景。Prediction Market，正好站在這個歷史脈絡之中——它把「未來發生的機率」變成標的。當資金能對政策方向、科技突破、地緣局勢進行定價，市場本身就成為新的價格發現系統。未來，資本或許不只交易盈利，更會直接交易「未來概率」。當然，若能在法律框架下發展，預測市場或會成為加密市場下一個具結構意義的應用。金融的本質，是對未來定價。當「概率」成為商品，一個新資產類別或許正在形成。