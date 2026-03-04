最新一份2026/27年度《財政預算案》以「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」為主題。食指浩繁，資源卻有限，巧婦難為無米炊，儘管香港財政狀況轉虧為盈，由赤字轉為盈餘，將之視為一份戰略性文件，可能更貼切；對接國家「十五五」規劃，着眼長遠經濟發展，就要投資未來，「北部都會區」自然是重中之重。然而，更迫在眉睫的反而在民生層面。

在新一份預算案中，難得見財爺終於肯展現破格思維，首度建議從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北部都會區及其他基建項目，在不影響維持金融穩定功能下善用資源。畢竟外匯基金的構成，含有回歸後被撥入的土地基金成立於1997年7月1日的香港土地基金(Land Fund)，旨在接收及持有來自特區政府土地收入的資產。該基金目前規模約2,500億元，自1998年起併入外匯基金管理，其投資回報為財政儲備的一部分。該基金現時主要用於配合港投公司（香港投資管理有限公司)進行策略性投資。雖說是動用老本私己錢，令市民感覺有違「量入為出」的理財宗旨，惟諗深一層，同樣是發展土地，能善用外匯基金，避免過度發債兼向市民伸手，德政也。