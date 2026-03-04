最新一份2026/27年度《財政預算案》以「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」為主題。食指浩繁，資源卻有限，巧婦難為無米炊，儘管香港財政狀況轉虧為盈，由赤字轉為盈餘，將之視為一份戰略性文件，可能更貼切；對接國家「十五五」規劃，着眼長遠經濟發展，就要投資未來，「北部都會區」自然是重中之重。然而，更迫在眉睫的反而在民生層面。
在新一份預算案中，難得見財爺終於肯展現破格思維，首度建議從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北部都會區及其他基建項目，在不影響維持金融穩定功能下善用資源。畢竟外匯基金的構成，含有回歸後被撥入的土地基金成立於1997年7月1日的香港土地基金(Land Fund)，旨在接收及持有來自特區政府土地收入的資產。該基金目前規模約2,500億元，自1998年起併入外匯基金管理，其投資回報為財政儲備的一部分。該基金現時主要用於配合港投公司（香港投資管理有限公司)進行策略性投資。雖說是動用老本私己錢，令市民感覺有違「量入為出」的理財宗旨，惟諗深一層，同樣是發展土地，能善用外匯基金，避免過度發債兼向市民伸手，德政也。
成功的公共財政，遠不止是帳面上的收支平衡。政府如何運用財政工具才是關鍵。成功的公共財政是一門平衡的藝術，必須在「投資未來」與「改善當下」、「提升效率」與「維護公平」之間，找到最適合當下社會發展階段的平衡點。追求可持續性，切忌寅吃卯糧，是為最基本的底線，必須權衡短期建設與長期金融穩定，確保收支結構健康，避免為長期發展埋下隱患。看別國的過度舉債，等同把負擔甩給下一代。保持適度的財政儲備，以應對意料之外的風險與危機，是常識吧。
成功的公共財政，須兼顧社會公平性，讓市民切實感受到發展的溫度。基層團體對新一份預算案失望，即反映在「公平性」方面仍有提升空間。取之於民，用之於民，政府財政運作必須公開透明，預算和執行情況更應被公眾有效監督，才能增強社會凝聚力。理想很大，現實卻很骨感，新一份預算案，重點放在北都，多半係被狠狠鞭策而成的舉措，起碼暫時擺脫了「不做不錯、少做少錯」的好學唔學不良學習。只是，創造力與執行力必須相輔相成，才能開花結果。