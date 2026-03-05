中東緊張局勢可能窒礙正在改善的日本經濟

資料顯示，日本服務業板塊在2月份連續第11個月擴張，商業活動增速創下21個月以來最快。 2月份日本服務業PMI商業活動指數達到53.8，高於1月份的53.7。此次增長是由新訂單加速上升所推動，新訂單增速創下2024年4月以來最快。 服務提供商稱，需求狀況改善推動了銷售增長。這一上升主要由國內需求走強所推動，而來自海外的新業務僅以微幅速度增長。所有受監測的子行業商業活動均有所上升，其中金融與保險業引領擴張。服務業板塊的就業創造在2月份放緩至三個月低點，但仍高於調查的長期平均水平。

投入成本方面，2月份出現更快的速度攀升，遠高於平均水平。服務提供商以2014年4月以來最快的速度提高了售價，因為更多企業將較高的費用轉嫁給客戶。 工作量增加對產能造成壓力，導致未完成業務進一步累積。企業對未來一年活動前景的信心在2月份有所改善。企業表示希望客戶需求能繼續上升，而對新產能的投資增強了預期。 日本綜合PMI產出指數結合了製造業和服務業數據，從1月份的53.1升至2月份的53.9。這標誌著整體私營板塊產出在33個月內最快的增長。

綜合新訂單從33個月來最強勁的速度擴張，製造商和服務提供商均錄得穩健的銷售增長率。整體新出口業務以8年來最快的速度增長，主要是由於製成品外部需求改善。 另一方面，日本財務大臣片山皋月表示，鑑於美國和以色列襲擊伊朗後市場波動加劇，日本正以最高警惕度密切關注金融市場，並將對任何劇烈波動採取必要措施。 片山皋月發表上述言論之際，中東地區地緣政治緊張局勢再度升級，令市場動盪不安，日圓承壓加劇。作爲能源進口大國，日本需要密切關注燃料供應中斷及其對價格和經濟的潛在影響。

中東緊張局勢將推高進口成本，並重新點燃通脹擔憂。日本約90%的原油進口來自中東。 日本貿易大臣赤澤亮正表示，政府已成立能源對策總部，統籌應對措施，並將採取行動，力求把對日本經濟活動的影響降到最低。在遭到伊朗無人機襲擊後，卡塔爾已暫停全球最大出口設施的液化天然氣(LNG)生產。日本目前儲備的LNG大約可供3周使用，約4%的LNG進口來自卡塔爾。赤澤亮正表示，政府目前沒有釋放部分石油儲備的具體計劃。