宏福苑收購計劃恩恤慷慨

2月21日政府召開記者會公布對大埔宏福苑作出收購建議，表示除了宏志閣之外，其餘7座受災樓宇會作全面收購，收購價採用劃一標準，未補地價單位每平方呎為8,000元，已補地價單位每平方呎為10,500元，預計總收購成本約為68億元。

港人十分關心宏福苑災民的情況，政府有關收購方案，不少人也諮詢筆者的意見，地產代理作為市場的證人，我在此作一個專業的報告。筆者也是香港專業地產顧問商會會長，本會不少會員專營居屋市場，我咨詢了專營大埔居屋的萬邦物業，問了有關金額是否足夠居民再置業？有關會員的看法和我理解的一樣，認為是足夠的，8,000元(免補價)及10,500元(包括地價)的收購價是合理水平以上的價錢，可以說有少許慷慨的，足以令到宏福苑的居民可以重新置業，不單在大埔區，還可選擇在大埔以外的地區，甚至有條件選擇私樓。以筆者經營的屯門及天水圍區為例，以8,000元的呎價去購買未補地價的單位，可以買到較高檔次的新界西居屋如天盛苑，天盛苑呎價也只是7,000多元；至於已補地價的置業板塊，10,500元是足夠買到屯門兆康苑，兆康苑呎價約8,000元，與宏福苑一樣樓齡數十年，而兆康苑就在屯馬綫兆康站旁，以兩者比較是合適的。