宏福苑收購計劃恩恤慷慨

2月21日政府召開記者會公布對大埔宏福苑作出收購建議，表示除了宏志閣之外，其餘7座受災樓宇會作全面收購，收購價採用劃一標準，未補地價單位每平方呎為8,000元，已補地價單位每平方呎為10,500元，預計總收購成本約為68億元。
港人十分關心宏福苑災民的情況，政府有關收購方案，不少人也諮詢筆者的意見，地產代理作為市場的證人，我在此作一個專業的報告。筆者也是香港專業地產顧問商會會長，本會不少會員專營居屋市場，我咨詢了專營大埔居屋的萬邦物業，問了有關金額是否足夠居民再置業？有關會員的看法和我理解的一樣，認為是足夠的，8,000元(免補價)及10,500元(包括地價)的收購價是合理水平以上的價錢，可以說有少許慷慨的，足以令到宏福苑的居民可以重新置業，不單在大埔區，還可選擇在大埔以外的地區，甚至有條件選擇私樓。以筆者經營的屯門及天水圍區為例，以8,000元的呎價去購買未補地價的單位，可以買到較高檔次的新界西居屋如天盛苑，天盛苑呎價也只是7,000多元；至於已補地價的置業板塊，10,500元是足夠買到屯門兆康苑，兆康苑呎價約8,000元，與宏福苑一樣樓齡數十年，而兆康苑就在屯馬綫兆康站旁，以兩者比較是合適的。
而10,500元的收購價是買到很多或者算是大部分在屯門區的私樓，如果想升級上私樓顯然在金錢上是應付到的，再加上政府在今次收購建議有3種方案可供選擇，包括：第一，收取現金，自行作長遠居住安排；第二，收取現金，透過「特設銷售計劃」購買全新資助出售單位；第三，政府按相同業權收購價代業主在「特設銷售計劃」購買全新資助出售單位。這也算是貼心的安排，因為居民並不是專業投資者，他們可以根據個人不同的投資水平和認知，去選擇合適的方案。
今日，大多數市民都支持政府為宏福苑居民的安排，當然總有人認為政府對災民過於慷慨，但是無論政府用任何方式去決定，總有人有異議，面對這艱難的任務，筆者覺得政府在這個時間去作出有關的決定，是值得支持的。我認為大埔宏福苑是一個很嚴重的悲劇，第一個階段(救災、救濟)已完成了，亦有調查委員會就起因作調查，現在要做的就是盡快令災民落葉歸根、安居樂業，不再暫居臨時地方，不要留在傷痛上。面對大災難，如果災民長期維持在這個階段，有機會是一種慢性的傷害。另一方面，時間愈久當事人亦有機會改變主意，市民對災民的支持及關愛亦可能會沖淡，所以政府掌握這段時間做一個落葉歸根的安排，讓傷痛有了結的時間，是具勇氣且富有智慧的，小市民應該支持。