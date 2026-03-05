京東集團(9618)日前公布，為進一步提升「又好又便宜」的消費體驗，滿足用戶對日用快消品實在好價、簡單優惠、正品保障的消費需求，京東APP正式上線「百億超市」頻道，加大百億補貼對商超品類的投入力度。

「百億超市」頻道內，京東計劃未來3年內，投入超200億元商品補貼，幫助品牌實現額外銷售增量2,000億元；並通過平台加大直補力度、品牌直供和品牌授權的方式，讓用戶無需拼團、不用比價、不玩套路，就能輕鬆購買到價格實惠的品質好貨，把消費的主動權與實惠真正還給每一位用戶。本次「百億超市」的補貼力度，也將超越帶電品類，成京東集團在百億頻道補貼力度最大的電商在售品類。