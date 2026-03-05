京東集團(9618)日前公布，為進一步提升「又好又便宜」的消費體驗，滿足用戶對日用快消品實在好價、簡單優惠、正品保障的消費需求，京東APP正式上線「百億超市」頻道，加大百億補貼對商超品類的投入力度。
「百億超市」頻道內，京東計劃未來3年內，投入超200億元商品補貼，幫助品牌實現額外銷售增量2,000億元；並通過平台加大直補力度、品牌直供和品牌授權的方式，讓用戶無需拼團、不用比價、不玩套路，就能輕鬆購買到價格實惠的品質好貨，把消費的主動權與實惠真正還給每一位用戶。本次「百億超市」的補貼力度，也將超越帶電品類，成京東集團在百億頻道補貼力度最大的電商在售品類。
京東超市作為內地規模領先的超市，2025年正式宣布未來3年用戶規模目標：從3億增長至5億元。2025年京東超市全年增長速度持續領跑行業，市場份額持續提升，購物用戶規模、訂單量增長均超過20%。
此次上線的「百億超市」頻道，覆蓋京東超市現有休食、生鮮、酒水、飲料、糧油調味等滿足消費者日常所需的食品飲品，家清、個護、母嬰、寵物、鮮花、玩具樂器等生活用品，以及部分京喜自營商品，並通過官方補貼、加倍補、滿額返京東超市卡等形式，為消費者提供又好又便宜的品質好物。「百億超市」頻道的持續推進將通過京東超級供應鏈能力和長期主義的平台投入，鏈接更多優質品牌，精選貼合大衆需求的日用快消品，引導行業告別以次充好、低質低價內卷競爭，回歸品質與性價比並重的良性發展軌道。
同時，京東「百億超市」頻道也將通過穩定實惠的價格、可靠高效的服務、正品保障的舉措，有效降低大眾消費決策成本，持續激活日常消費活力、拉動內需增長，助力構建健康有序、可持續發展的零售生態。京東再次推出大規模補貼計劃，引起市場對平台類股份的內卷擔憂，估值難以有太大上調空間。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)