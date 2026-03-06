Pharma.AI驅動研發革新 成英矽智能潛力

英矽智能(3696)主要業務集中於開發基於其自研的端到端生成式AI平台Pharma.AI的藥物，利用其自主研發的生成式AI平台Pharma.AI進行藥物研發，涵蓋靶點發現、分子設計及臨床試驗等全流程，並透過對外授權及合作開發來獲取收入，收入主要來自於藥物發現及管線開發。集團的亮點在於其AI平台顯著提高了研發效率，將藥物開發時間從4.5年縮短至12-18個月。短期內，集團將受惠於與多家藥企達成的合作協議；中期則可通過自主管線的臨床進展獲益；長期來看，潛在的市場擴張及首個AI驅動藥物的上市將顯著提升其商業價值。英矽智能的主要亮點是其獨特的技術壁壘與數據閉環效應，結合強大的商業模式，有望成為AI製藥領域的行業標杆。
行業的整體周期性特徵顯示出隨著科技的不斷進步，特別是人工智能技術的應用，AI製藥行業正朝著成熟階段邁進。隨著多家藥企逐漸認可AI在藥物研發中的潛力，競爭越發激烈，主要集中在技術研發與市場合作方面。整體營運成本方面，雖然AI技術的導入在短期內可能需要較高的投入，但長期看來能顯著提高研發效率，降低人力和時間成本。因此，行業內的企業需要持續創新，以保持競爭優勢並降低營運成本。
集團的核心優勢在於其獨特的端到端AI藥物研發平台，這不僅提升了研發效率，還形成了無法輕易複製的技術壁壘。此外，英矽智能的管線中ISM001-055已取得II期臨床數據，具有改變治療方案的潛力，若順利上市將成為潛在的顛覆性療法。公司還與全球多家主要藥企建立了合作關係，顯示其在行業內的影響力不斷增強。市場預測，英矽智能在2025年到2027年的營收將分別為0.59億、1.55億和2.02億美元。集團2024年毛利率為75.4%，預測到2025年上升至90.4%，另外，經營利潤率由2024年的-19.9%預測下降至2025年的-31.8%，再到2026年的-1.6%，顯示出公司在成本控制或產品價值方面有明顯改善。
儘管公司目前仍面臨虧損，預計2026年的虧損將縮減至0.28億美元，而且淨利率從2024年的-413.5%在2025年顯著改善為-19.9%，並在2026年實現正增長，顯示出盈利能力恢復的潛力。預測顯示，2026年的市盈率為23倍，顯示出市場對於未來收益增長的信心。
現時，英矽智能的端到端生成式AI平台Pharma.AI，該平台在多個項目中已經獲得充分驗證，包括超過40個項目和27個臨床候選藥物，這些數據不僅表明其技術的成熟，也展示了其在行業內的領先地位。而集團透過與多家國內外知名藥企的合作，進一步提升了其商業化潛力和現金流。例如，最近幾年與賽諾菲、禮來及施維雅等達成的高額合作協議，表明市場對其AI藥物研發能力的高度認可。這些合作不僅提供了直接的收入來源，也增強了公司的市場信心，有助於吸引更多的資源和機會。至於集團的核心管線ISM001-055也被視為一個潛在的亮點，其已在II期臨床中取得積極數據，預計將進一步推進至更高階段的研究。如果該產品成功上市，將可能改變目前的治療方案，顯示出其在抗腫瘤等領域的應用潛力，這些因素合併帶來了未來穩定的增長預期。
英矽智能自去年12月30日至今年3月5日期間，股價錄得87%的累計升幅，該期間共錄得-2.99億元的資金流走，當中大戶佔其中的-1.38億元，而散戶則佔當中的-1.61億元，流出的情況正在改善，而大戶對散戶資金流比率為0.9比1。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上3.77%；而最低曾經跌至-11.32%，至於3月5日當日則為-5.45%，雖然比率仍然處於負數，但已較低位作出反彈，反映整體情況正在改善中。英矽智能股價於上市日低見29.98元後，便持續上升，更一度升上最高位見80.9元後見頂回落，在9天RSI由70以上水平跌穿70後，走勢亦隨即出現持續回落，最低一度跌至本周三的低位49.9元，差不多抵銷了整個升浪的61.8%，由於未有失守61.8%的回調支持，因此，後市走勢會先行作出反彈，只要未有失守49元，股價有望先行作出反彈，而主要阻力會在69元。投資者可以先行在56元入場，上望69元，失守49元必須先行離場。
資深證券分析師 (非是證監會持牌人)
沒有持有股份及相關衍生產品之權益。