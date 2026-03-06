Pharma.AI驅動研發革新 成英矽智能潛力

行業的整體周期性特徵顯示出隨著科技的不斷進步，特別是人工智能技術的應用，AI製藥行業正朝著成熟階段邁進。隨著多家藥企逐漸認可AI在藥物研發中的潛力，競爭越發激烈，主要集中在技術研發與市場合作方面。整體營運成本方面，雖然AI技術的導入在短期內可能需要較高的投入，但長期看來能顯著提高研發效率，降低人力和時間成本。因此，行業內的企業需要持續創新，以保持競爭優勢並降低營運成本。

集團的核心優勢在於其獨特的端到端AI藥物研發平台，這不僅提升了研發效率，還形成了無法輕易複製的技術壁壘。此外，英矽智能的管線中ISM001-055已取得II期臨床數據，具有改變治療方案的潛力，若順利上市將成為潛在的顛覆性療法。公司還與全球多家主要藥企建立了合作關係，顯示其在行業內的影響力不斷增強。市場預測，英矽智能在2025年到2027年的營收將分別為0.59億、1.55億和2.02億美元。集團2024年毛利率為75.4%，預測到2025年上升至90.4%，另外，經營利潤率由2024年的-19.9%預測下降至2025年的-31.8%，再到2026年的-1.6%，顯示出公司在成本控制或產品價值方面有明顯改善。