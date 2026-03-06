油價暴漲 衝擊韓國股市

油價的潛在漲幅，令韓國這個高度依賴能源進口的國家來說受到嚴重衝擊。(資料圖片)

此翻下跌當然是因為2月最後一個交易日，美國與以色列聯手對伊朗發動軍事打擊，目標是摧毀伊朗的導彈設施與核武能力、並導致最高領袖哈梅內伊身亡。戰火在週末迅速升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊隨即宣布關閉霍爾木茲海峽，這條全球原油運輸的命脈。

兩天累計跌幅近20%，這是自2008年全球金融危機以來，首爾股市最慘烈的 跌幅。

本星期韓國KOSPI指數蒸發2,700億美元，跌幅遠超台股、港股、日股。2700 億美元市值大約等於整個越南股市的總市值、或者韓國政府一整年國防預算的四倍，兩天之內化為烏有。

全球每天約1,400萬桶原油必須經由這條狹窄的水道通行，佔全球海運原油貿易量的32%。而這些原油的四分之三，流向中國、印度、日本和韓國。

伊朗封鎖消息傳出後，約150艘船舶被迫停泊在海峽周邊，無法通行。國際油價連日已飆漲14%，布蘭特原油從每桶72美元衝上83美元。市場人士相信，如果航運受阻持續3至4周，油價恐被推升至每桶100美元以上。

油價的潛在漲幅令韓國這個高度依賴能源進口的國家來說受到嚴重衝擊。

在亞洲主要經濟體中，韓國的液化天然氣庫存僅能支撐約2到4周的正常需求。石油儲備稍好一些，公私合計約可覆蓋7個月。但在地緣政治危機中，7個月是一個很短的數字，因為市場從來不會等到油真的用完才開始恐慌。