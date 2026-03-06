油價暴漲 衝擊韓國股市

本星期韓國KOSPI指數蒸發2,700億美元，跌幅遠超台股、港股、日股。2700 億美元市值大約等於整個越南股市的總市值、或者韓國政府一整年國防預算的四倍，兩天之內化為烏有。
3月3日，首爾股市KOSPI指數暴跌452點，跌幅7.24%，收市5,791點，創下自2024年8月以來最大單日跌幅。3月4日開盤後，指數繼續下跌並觸發熔斷機制，所有交易被迫暫停20分鐘，收盤暴跌超過12%。
兩天累計跌幅近20%，這是自2008年全球金融危機以來，首爾股市最慘烈的 跌幅。
此翻下跌當然是因為2月最後一個交易日，美國與以色列聯手對伊朗發動軍事打擊，目標是摧毀伊朗的導彈設施與核武能力、並導致最高領袖哈梅內伊身亡。戰火在週末迅速升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊隨即宣布關閉霍爾木茲海峽，這條全球原油運輸的命脈。
全球每天約1,400萬桶原油必須經由這條狹窄的水道通行，佔全球海運原油貿易量的32%。而這些原油的四分之三，流向中國、印度、日本和韓國。
伊朗封鎖消息傳出後，約150艘船舶被迫停泊在海峽周邊，無法通行。國際油價連日已飆漲14%，布蘭特原油從每桶72美元衝上83美元。市場人士相信，如果航運受阻持續3至4周，油價恐被推升至每桶100美元以上。
油價的潛在漲幅令韓國這個高度依賴能源進口的國家來說受到嚴重衝擊。
在亞洲主要經濟體中，韓國的液化天然氣庫存僅能支撐約2到4周的正常需求。石油儲備稍好一些，公私合計約可覆蓋7個月。但在地緣政治危機中，7個月是一個很短的數字，因為市場從來不會等到油真的用完才開始恐慌。
韓國股市下跌源於它的市場結構。
3月3日當天，三星電子收盤暴跌9.88%，跌破20萬韓元的心理關口。SK海力士重挫11.50%。現代汽車下跌11.72%，起亞跌11.29%，LG新能源跌 7.96%。
最大問題是，三星電子與SK海力士兩家公司，合計佔KOSPI指數權重超 40%。
KOSPI指數的漲跌，幾乎有近一半取決於這兩家半導體公司的股價。當三星跌 10%、海力士跌 11% 的時候，就算其他幾百家上市公司全部持平，KOSPI也會被拖下去。
韓國股市對外資的依賴程度，在亞洲主要市場中名列前茅。根據數據，外資持有 KOSPI 上市公司約三成的流通市值。這意味著每一次全球風險事件，首爾都是外資「先賣再說」的首選目標之一。
韓國依賴中東的石油，依賴全球對半導體的需求，依賴外資的持股意願，依賴韓元匯率的穩定。這四個變數中的任何一個出問題，都足以引發一場危機。而當兩個以上同時出問題，比如現在，結果便是兩天蒸發2,700億美元。
每一次危機，劇本都驚人地相似：全球危機爆發、油價或匯率劇烈波動、外資恐慌性拋售韓股、韓元貶值加劇拋售、KOSPI 成為亞洲最慘的市場，歷史不斷重覆。