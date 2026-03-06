去年私宅動工彈升八成 今年落成望破頂

踏入2026年，香港樓市氣氛持續向好，多間國際大行相繼調升樓價及經濟預測，市場置業意願逐步回暖。回望2025年本港私人住宅供求數據，動工量錄得大幅增長、回歸正常水平，落成量雖未達官方預期，但分區供應格局清晰，既折射出發展商對後市信心回穩，也為2026年樓市供應鋪平基礎，成為研判後市走勢的關鍵參考。

先聚焦動工數據，2025年私宅動工進度明顯回穩，擺脫往年低迷狀態。據屋宇署最新數據顯示，2025年私宅動工量累計達9,102伙，較2024年的5,030伙按年激增近81%，重返市場較合理水平。單月表現方面，去年12月僅有3個豪宅項目合共3伙動工，創全年單月次低，項目分別位於渣甸山、九龍塘及西貢白沙灣等傳統豪宅地段。此外，屋宇署修訂補錄土瓜灣、小欖相關項目動工數據，進一步拉升全年總量，足見發展商推動建築工程的意願已有增強。