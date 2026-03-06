去年私宅動工彈升八成 今年落成望破頂

踏入2026年，香港樓市氣氛持續向好，多間國際大行相繼調升樓價及經濟預測，市場置業意願逐步回暖。回望2025年本港私人住宅供求數據，動工量錄得大幅增長、回歸正常水平，落成量雖未達官方預期，但分區供應格局清晰，既折射出發展商對後市信心回穩，也為2026年樓市供應鋪平基礎，成為研判後市走勢的關鍵參考。
先聚焦動工數據，2025年私宅動工進度明顯回穩，擺脫往年低迷狀態。據屋宇署最新數據顯示，2025年私宅動工量累計達9,102伙，較2024年的5,030伙按年激增近81%，重返市場較合理水平。單月表現方面，去年12月僅有3個豪宅項目合共3伙動工，創全年單月次低，項目分別位於渣甸山、九龍塘及西貢白沙灣等傳統豪宅地段。此外，屋宇署修訂補錄土瓜灣、小欖相關項目動工數據，進一步拉升全年總量，足見發展商推動建築工程的意願已有增強。
另一方面，私宅落成量則呈現未達標、按年回落的走勢。2025年全港合計有60個私宅項目獲發入伙紙，總落成量18,450伙，僅達差估署原先預測20,862伙的88.4%，並較2024年的24,263伙減少近24%。不過，單月表現逆勢亮眼，去年12月共有5個項目竣工、合共892伙落成，較11月的383伙飆升逾1.3倍；當中天水圍YOHO WEST PARKSIDE以525伙成為最大項目，油麻地高臨(259伙)、土瓜灣美善同道項目(102伙)等緊隨其後，剛需盤與豪宅盤同步竣工，覆蓋不同置業群體。
按地區劃分，2025年私宅落成呈「九龍主導、新界跟隨、港島補位」的格局。九龍區有28個項目落成，涉9,002伙，佔整體近48.8%，穩居供應核心；新界區有13個項目，涉6,626伙，佔比35.9%；港島區則有19個項目，涉2,822伙，佔比15.3%，區內豪宅項目佔比不少，供應分布切合各區規劃與置業需求。
展望2026年，樓市供應有望更趨穩定。鑑於2025年部分原定竣工項目延遲入伙，業界普遍預期，今年私宅落成量將超越差估署初步預測的20,098伙，有望衝至2.1萬至2.2萬伙水平。伴隨樓市氣氛回暖、供應量穩步回升，後市將呈現「需求升溫、供應跟進」的良性狀態，無論是上車盤抑或換樓單位，置業選擇都更為豐富，助力樓市平穩健康發展。