借二按銀行知唔知？認識按揭e alert電子通報系統(二)

上期提及2017年起推行二按電子提示服務，當按揭貸款人再於財務公司申請二按，財務公司會將二按文件呈交土地註冊處辦理登記以保障權益，土地註冊處辨識有關物業已有一按貸款，會啟動系統通知一按銀行有關按揭物業再進行二按。

筆者接觸客戶當中，總有些客戶未有察覺擅自二按之違約問題，而在需要資金周轉時便直接用磚頭向財務公司申請二按，當中未獲銀行同意。當銀行發現違約二按，一般會交由風險管理部門處理，較常見是先向借款人發出通知，一方面正式通知借款人已違約之事實，並透過瞭解因由與狀況，以及藉着借款人的態度是否合作而評估個案風險及做法。當借款人收到銀行通知發現違約二按，可能會一時不知所措，因而選擇逃避或拖延，但其實這會讓銀行認定風險升高，或會引發銀行採取較嚴厲的行動例如call loan(要求即時清還所有按揭欠款)。事實上，借款人如何回應及補救事件，很多時足以影響銀行決定如何處理個案。