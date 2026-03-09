借二按銀行知唔知？認識按揭e alert電子通報系統(二)

上期提及2017年起推行二按電子提示服務，當按揭貸款人再於財務公司申請二按，財務公司會將二按文件呈交土地註冊處辦理登記以保障權益，土地註冊處辨識有關物業已有一按貸款，會啟動系統通知一按銀行有關按揭物業再進行二按。
筆者接觸客戶當中，總有些客戶未有察覺擅自二按之違約問題，而在需要資金周轉時便直接用磚頭向財務公司申請二按，當中未獲銀行同意。當銀行發現違約二按，一般會交由風險管理部門處理，較常見是先向借款人發出通知，一方面正式通知借款人已違約之事實，並透過瞭解因由與狀況，以及藉着借款人的態度是否合作而評估個案風險及做法。當借款人收到銀行通知發現違約二按，可能會一時不知所措，因而選擇逃避或拖延，但其實這會讓銀行認定風險升高，或會引發銀行採取較嚴厲的行動例如call loan(要求即時清還所有按揭欠款)。事實上，借款人如何回應及補救事件，很多時足以影響銀行決定如何處理個案。
一般來說，對於這類違約二按，銀行會因應多方面因素去決定做法，包括借款人的誠信是否出現問題、信貸風險是否加大、是否有補救方案，例如一二按總貸款額是否過高並已超出借款人的還款能力、借款人是否有能力及願意作出糾正等。首先是借款人是否具誠信並持合作態度，收到銀行通知後，能適時回應及負責任地交代情況，甚至主動向銀行提出糾正方案，例如只是基於一時資金周轉，會於短期內或限時內清還二按，又或提出重組方案，態度合作並表明願意與銀行保持溝通。其次是信貸風險方面的考慮，例如二按連同一按的總貸款額是否過大超出借款人的還款能力，總按揭成數是否過高超出上限等。下期再續。