AI算力浪潮下的受惠者：萬國數據估值有望重估

萬國數據(9698)主要業務集中於提供獨立數據中心服務，並借助雲計算及人工智能(AI)需求持續增長來擴展市場份額。報告指出，其收入主要來源於AIDC(人工智能數據中心)及與中國雲服務供應商的合作，未來預計短期內將因GPU芯片供應改善和新訂單增加而受惠。中期上，集團正計劃擴大其在中國市場的滲透率，長期則依賴於中國AI應用的廣泛部署和政策支持。萬國數據的亮點包括近期成功進行資金籌集、增強與主要客戶的合作關係以及強有力的市場需求，這些因素有助於提升其EBITDA和淨利潤預測，預期在2026年及以後實現顯著增長。根據各家券商分析，其預期核心業務的估值能夠拉高，包括預計的每股收益成長和穩定的租金價格，使投資價值具吸引力。

中國數據中心行業正處於由AI驅動的快速增長期，預計其市場規模將持續擴大，例如有預測指出2026年中國AIDC市場規模將達1,778億元人民幣，智能算力規模也將快速增長。行業周期正從傳統的關注點轉向AIDC的建設，這類設施專門為AI訓練與推理任務設計，擁有更高的計算密度和對先進GPU/TPU集群的需求。競爭格局方面，儘管市場表面競爭激烈，但隨著資本門檻的提高，特別是對於電力和永續發展合規性的要求，市場集中度預計將進一步提高，資本實力較弱的平台將逐漸失去優勢。在營運成本方面，能源消耗成為關鍵制約因素，AI數據中心的高耗電量對電網構成壓力，這可能導致電力成本上升，例如在部分地區，若實施新的電費機制，大型數據中心的營運成本可能增加10%至14%，因此，綠色節能和可再生能源的使用正成為行業應對成本和監管的必然趨勢。

市場上對萬國數據看好的因素主要集中在AI需求增長以及芯片供應的改善上。隨著雲服務供應商對AI相關資本支出的持續推動，預計將帶動獨立數據中心的需求上升。這一增長主要源於中國市場對AIDC的需求不斷提升，特別是在新一輪的市場投標中，客戶積極尋找資源供應商，從而促進了新的訂單產生。另外，在芯片供應方面，隨著國產GPU芯片的供應逐漸改善，萬國數據將能夠克服過去的供應瓶頸。分析指出，這些GPU供應的改善將進一步減輕業務增長的壓力，並為公司開拓新業務奠定基礎。尤其是在選擇性批准的英偉達H200芯片的供應上，將會對業務增長產生顯著影響。

隨著內地對AI應用的支持政策，預期人工智能相關的資本支出將快速增加，這不僅有助於提升公司的競爭力，也將進一步推動未來的業績增長。這些因素共同展現了萬國數據在市場中的增強潛力和長期發展的信心。另外，萬國數據於2026年1月13日宣布，DayOne以Series C新發行價格回購其股份3.85億美元，其剩餘股權價值超過22億美元(相當於每ADS 11.18美元)，實現約6.5倍本金回報。市場報導傳DayOne正計劃美國IPO，目標募資50億美元及估值高達200億美元，預期將進一步提升萬國數據之權益價值貢獻。

市場對萬國數據的前景仍然樂觀，若考慮市場的長期潛力及集團在未來訂單的增長，以及集團能夠有效地控制成本並提升毛利率，將對估值產生積極影響。不過，由於市場的不確定性仍高，集團的增長速度預測仍然會較為謹慎，特別是對新的供應鏈挑戰和政策環境下，將會對萬國數據的盈利穩定性帶來重大的影響。市場所給予的目標價範圍在40至50元之間，若果以中位數計算，約相等於48.8元，以現價計算的潛在升幅約有30%，而市盈率預期為45倍水平。投資者可以在37.8元入場，只要股價能先行企穩在35元以上，暫時毋須沽出止蝕。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。