多重利好助力估值重塑 留意Mirxes

今年以來，港股生物醫藥板塊先抑後揚、震盪修復，結構分化特徵明顯。這其中，專注於miRNA的Mirxes (2629)近期釋放利好消息，就在3月初，據中國政府採購網對外公示，Mirxes成功中標江西省九江市濂溪區2026年胃癌篩查與早期幹預項目，覆蓋人群3萬人，標的金額750萬人民幣。可以看出，近期Mirxes正迎來關鍵發展節點，估值修復空間有望進一步打開，長期投資價值凸顯。 作為港股市場癌症早篩領域的代表性企業，這是其首次涉獵政府民生工程項目，也是當地最大的胃癌早篩項目。值得注意的是，隨著其產品本次成功納入政府採購名錄，後續在全國範圍內的複製推廣值得期待，這為其商業化放量留下了巨大的想像空間。

此外，仔細研究會發現，此政府採購項目對Mirxes而言，不僅是打開了政府民生市場的局面，其高單價更預示著該項目具備了極爲可觀的商業價值。如果按750萬元人民幣，覆蓋約3萬人群來測算，該政府項目的單價約250元人民幣。橫向對比來看，目前市場上其他癌症早篩産品，如華大基因等結直腸癌早篩政府集採或民生項目價格多在100至200元人民幣。Mirxes此次的中標價顯著翻倍，這一方面直接印證了其獨家獲批的胃癌早篩註冊證的技術含金量與臨床價值得到了政府方面的認可，因此獲得了更合理的定價權；另一方面，此次中標的是江西九江的一個區級項目，其人均GDP在全國範圍內並不算突出，卻能以250元人民幣的價格落地，這預示著未來若拓展至購買力更強的北京、上海、廣州、深圳等一綫城市，其定價空間有望進一步打開，盈利能力將更為可觀。需要強調的是，此次給到政府的250元人民幣通常是具有標桿意義的「底價」，未來面向企業團檢、體檢中心或經銷商管道時，定價體系預計會更高，從而保障更高的管道利潤和公司毛利。

值得關注的是，充足現金流與AI賦能，亦為Mirxes發展提供堅實支撐。該公司上市融資10億元，今年初又完成超7億元配售，目前現金儲備充足。此外產業方AI龍頭晶泰控股戰略領投此次配售，雙方將達成深度合作，借助晶泰科技的AI演算法優勢，賦能公司全球最大的亞洲人群癌症數據庫，加速管線研發進程，同時開拓診斷標記物、藥物研發等知識產權收入新增長點，進一步提升該公司盈利能力與核心競爭力。 綜合來看，作為癌症早篩賽道的龍頭企業，Mirxes多重利好疊加，成長邏輯清晰，並且老股東解禁壓力已充分釋放。隨著國內民生項目和商業化提速、海外市場持續拓展及新管線逐步落地，該公司業績有望持續兌現，估值亦將迎來重塑，具備較高投資價值，建議投資者逢低布局。