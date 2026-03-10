數字化轉型和成長機會：鳴鳴很忙增長動力強

鳴鳴很忙(1768)是一家專注於零食和飲料的價值零售商，擁有超過22,000家門店，主要業務是以高性價比推廣多樣化的食品產品，包括餅乾、堅果、即食小吃等。集團的收入主要來源於零食類產品，其餘來自飲品及相關商品。而集團的最大亮點在於其強大的供應鏈優勢及高效的標準化管理，使其在內地市場的快速擴展中具備競爭邊際。以中期發展來看，鳴鳴很忙將受益於零售行業整體向價值零售轉型及消費者對實惠商品需求的增加；短期內，加盟店及店鋪數量的穩定增長可促進銷售；至於長期則可透過持續的品類擴展和市場滲透提高品牌知名度，進一步增強市佔率。這些因素綜合促使鳴鳴很忙在未來持續增長外，並保持市場領導地位。

集團所屬行業正經歷結構性增長，尤其是零食和飲料的價值零售市場正在快速擴張，由傳統超市轉向更具性價比的零食量販店。行業周期所帶來的消費下降趨勢促使消費者更傾向於選擇價格合理的產品，這使得市場變化有利於如鳴鳴很忙這樣的價值零售商。在競爭方面，行業競爭日益激烈，特別是在低階市場中，許多新進者積極擴張，迫使現有玩家不斷提升服務和產品價值。同時，整體營運成本方面，由於供應鏈效率的提高和規模經濟的實現，騰飛的運營模式能夠保持相對較低的運營成本。這些因素共同促進了行業的快速發展及市場佔有率的提升。

集團現時100%的業務全部在內地，並覆蓋28個省份及所有各線級城市，當中更以三線及以下的下沉市場更佔比高達59%，不過，隨著近年向二線城市發展，比例已持續上升，令到收入結構與門店分佈高度一致。集團在採購政策上專注於分散供應風險，單一供應商的採購金額佔比僅5%，其他供應商的佔比更低。去年的全年收入為393.4億元人民幣，按年上升2.8倍，毛利率達7.6%，淨利潤率為2.1%。市場預期集團2025年的淨收入將達到23.24億元人民幣，並在2026年和2027年分別增至32.01億和42.29億元人民幣，顯示出強勁的增長潛力。

市場對鳴鳴很忙的前景仍然看好，隨著集團的業務正在擴展至更多地區及品類，這不僅能提升市場滲透率，還有助於滿足不同消費者的需求。隨著新門店的開設，尤其是在低階市場中的深度滲透，集團有機會增加銷售額並擴大市場影響力。此外，隨著產品線的多樣化，消費者的選擇將更加豐富，促進了顧客忠誠度和回頭率。另外，內地的零食和飲料市場的持續發展，行業內的整合機會逐漸增多，鳴鳴很忙在此背景下有機會成為主要受益者。通過收購或合作，集團將能夠增加自身的市場份額，並利用其他公司的資源和品牌效應來提升業務表現。這對於加速其業務擴展、強化市場競爭力是不容忽視的助力。

另外，集團擁有一個高效、整合的供應鏈體系，這使其能夠在成本控制和產品提供上保持競爭優勢。通過標準化的管理流程及先進的物流系統，公司能夠快速響應市場需求，及時更新產品，從而提升整體運營效率。這種信心來自於多年的經驗以及穩定的供應商合作關係，進一步鞏固了其在市場上的領先地位。而更重要的是隨著行業向數字化轉型的推進，集團亦積極採取數字工具和技術來提升運營效率和顧客服務。通過數據分析，能夠更準確地掌握消費者行為並進行針對性市場推廣，從而增強消費者的購物體驗。此外，通過數字化過程也將幫助公司在競爭中更具優勢，吸引更多的年輕消費者。

現時，市場上有7位分析師對鳴鳴很忙的業務有調研的覆蓋，而目標價的中位數為495元，按現價430元計算的潛在上望空間達到25%。投資者可以等股價跌返420元水平買入，並暫時以2月26日高位461元作為反彈目標。若果股價能企穩在400元以上的話，暫時毋須沽出止蝕。 資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益