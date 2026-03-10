中東局勢持續緊張 恒指曾跌穿250天線

在風高浪急市況波動情況下，如投資者以恆指牛熊證部署大市走勢，建議選擇收回價較遠的產品以減低收回風險。如投資者看好恆指，可留意收回價24,650點，行使價24,550點，28年7月到期，有效槓桿約40倍的恒指牛證。如投資者看淡恒指，可留意收回價25,800點，行使價25,900點，28年12月到期，有效槓桿約35倍的恒指熊證。

至於認股證產品，周一大市急跌，不少恒指認股證產品的相關引伸波幅出現上升情況，不少輪證價格或因而受帶動，如已經持有相關產品的投資者或可因此而受惠。不過值得留意的是，一旦後市市況回順，相關引伸波幅或會進一步有所回調或影響輪證價格表現。投資者選擇產品時應時刻注意相關產品特色並選擇合適自己的產品。

