從鋼簾線到機械人材料 首佳科技發盈喜

當前全球製造業正處於一個結構性轉型的關鍵階段。一方面，新能源汽車與高端裝備製造的快速發展，帶動上游材料需求持續升級；另一方面，人形機械人等新興產業的崛起，亦為材料企業帶來新的技術應用場景。 在這樣的大背景下，首佳科技(103)近期重新進入市場關注範圍。有研究報告指出，首佳科技在鋼簾線主業基礎穩固的同時，正探索機械人腱繩材料等新應用領域，未來有望形成新的增長曲線。 從基本面來看，首佳科技的核心業務仍然是鋼簾線製造。鋼簾線是子午線輪胎的重要骨架材料，廣泛應用於乘用車、商用車以及工程機械輪胎。隨著全球汽車保有量增加以及新能源汽車產業持續擴張，高性能輪胎需求亦不斷提升，鋼簾線市場保持穩定增長。

首佳科技近年亦持續推動技術改造與生產效率提升。一方面，公司透過自動化生產及流程優化降低單位成本；另一方面，逐步提高高強度鋼簾線產品比例，使產品組合更具競爭力。 公司近期發布盈利預告，預計2025財年除稅後溢利將同比增長不少於50%。市場普遍認為，這顯示公司在降本增效方面已取得初步成果，盈利能力正逐步修復。 除了主業改善外，市場另一關注焦點，是首佳科技在機械人材料領域的探索。 在人形機械人結構中，腱繩材料主要用於傳動系統，其功能類似人體肌腱，用於將電機動力傳遞至各個關節。由於需要同時具備高強度、低伸長率及良好柔韌性，腱繩材料對金屬微絲性能要求極高。

首佳科技在金屬微絲拉拔、高強度鋼絲製造及表面處理技術方面擁有多年積累，相關技術與機械人腱繩材料生產具有較高相似性。因此，公司具備將既有技術延伸至新應用場景的條件。 目前公司產品線已覆蓋57種結構規格軀幹腱繩和12種規格靈巧手腱繩，金屬絲強度最高可達6,500MPa。從產業發展角度看，人形機器人市場正處於快速增長階段。2024年全球市場規模約36.5億美元，預計2032年將增至863.9億美元，年複合增長率約48.5%。若機器人逐步進入規模量產階段，上游腱繩材料需求有望同步顯著增加。雖然目前該業務仍處於早期階段，但正是這一「早期」定位決定了先行者優勢的價值。

值得留意的是，首佳科技在機械人材料領域的布局，亦與其產業資源背景密切相關。 公司所處的產業體系與其兄弟公司首程控股存在協同關係。近年首程控股持續加大對機械人產業的投資布局，透過產業基金及投資平台，逐步構建覆蓋機械人整機、核心零部件以及應用場景的產業生態。 整體而言，首佳科技仍是一家以鋼簾線製造為核心的材料企業，但其發展方向正在逐漸延伸至更高端應用領域。短期而言，盈利改善與海外布局將成為主要觀察重點；中長期而言，機械人材料業務能否形成規模，將決定企業估值上限。在全球製造業與機械人產業加速發展的背景下，若公司能成功切入新興產業鏈，其長期價值或將逐步被市場重新認識。