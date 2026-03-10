筆克遠東出現吸納良機

筆克遠東(752)作為環球領先的全方位品牌激活企業，集團憑藉40餘年行業經驗，2025財年業績亮眼。總收益同比增長13.9%至72.08億元，股東應佔溢利攀升21.9%至4.36億元，每股股息增至19仙，核心指標穩健增長。集團業務遍及37座城市的龍頭，正以多元化布局、數碼轉型與高質量項目交付開啟新周期，是價值投資優選。
均衡的全球市場佈局是核心優勢。集團擺脫過去大中華區業務佔比超七成的單一依賴，現形成大中華區33.5%、亞太地區26.1%、歐洲中東非洲地區23.7%、美國16.7%的多元格局。中東與美國市場表現突出，沙特利雅得燈光藝術節創兩項健力士世界紀錄，美國市場靠定制化項目快速擴張，大幅提升抗風險能力。面對內地市場收款壓力，集團通過優選合作夥伴、規避高風險項目，保持業務穩定。
創新驅動業務升級，三大板塊協同發展。集團將人工智能、數據分析融入業務，新加坡「新心相繫」SG60展覽大規模應用生成式AI，深圳騰訊全球數字生態大會實現「數據-改進——增值」循環。品牌體驗激活分部貢獻61.49億元收益，博物館及主題娛樂分部以116.4%增速成為增長最快板塊，香港歷史博物館翻新、沙特室內娛樂中心等標杆項目陸續落地，鞏固收入基礎。
集團現金結餘淨額15.92億元，流動比率1.40倍，負債比率僅4.05%，財務結構健康。上市以來始終維持約50%核心派息比率，2025財年因特別股息升至54%，回報穩定。未來，香港濕地公園、日本荷里活電影主題樂園等重大項目竣工，叠加「一帶一路」帶動東南亞與中東需求釋放，增長動能將進一步加強。
股價於業績後揚升，現跟隨大市回軟，形成吸納良機。建議於2.7元買入，目標3元，跌破2.55元止蝕。
筆者未有此股