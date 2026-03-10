筆克遠東出現吸納良機

筆克遠東(752)作為環球領先的全方位品牌激活企業，集團憑藉40餘年行業經驗，2025財年業績亮眼。總收益同比增長13.9%至72.08億元，股東應佔溢利攀升21.9%至4.36億元，每股股息增至19仙，核心指標穩健增長。集團業務遍及37座城市的龍頭，正以多元化布局、數碼轉型與高質量項目交付開啟新周期，是價值投資優選。

均衡的全球市場佈局是核心優勢。集團擺脫過去大中華區業務佔比超七成的單一依賴，現形成大中華區33.5%、亞太地區26.1%、歐洲中東非洲地區23.7%、美國16.7%的多元格局。中東與美國市場表現突出，沙特利雅得燈光藝術節創兩項健力士世界紀錄，美國市場靠定制化項目快速擴張，大幅提升抗風險能力。面對內地市場收款壓力，集團通過優選合作夥伴、規避高風險項目，保持業務穩定。