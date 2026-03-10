切膚之痛與錯殺的卓越

長期讀者會發現，筆者每次探討有趣公司後，必申報持有相關股份。筆者從不建議讀者盲目跟風買賣，因各人的風險承受力與期望持股期皆不同，例如不少人可能用短期股價作為衡量對錯標準。然而，筆者極不認同坊間許多財演，推介完股票後卻申報自己並無持有。這好比推介一間餐廳，自己卻從未光顧，缺乏了「切膚之痛」(skin in the game)，毫無說服力。若有一天筆者改變這原則，那大概是時候結束專欄了。

回顧近月提及過的公司，股價跌幅最大的無疑是卓越教育(3978)。股價尋底時，筆者也曾懷疑是否有「春江鴨」率先跳船。幸好，公司上周發盈喜，盈利中位數按年大升約60%。若以60%派息比率推算，現價股息率已達8%。考慮到行業供不應求的格局，若公司明年盈利能再升10%，加上管理層承諾26財年派息比率將提升至70%，其2026財年的預測股息率將高逾10%。對這類身處供不應求行業、增長確定且現金流強的企業，目前估值進可攻退可守，更遑論未來還有進一步提升股東回報的空間。