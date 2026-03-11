華資跨國企業海外合法權益極須重視

事件最新發展 正值3月全國兩會，不同部委官員都不約而同強調國家高度重視海外企業的合法權益。而近日長江和記實業(001)旗下巴拿馬港口公司(PPC)兩個港口合約被指違憲，遭強制接管設施及沒收其財產。PPC隨即依照國際規則，對巴拿馬政府啟動仲裁，強調「將寸步不讓」，指控對方嚴重違約及反投資者行為。這說明了不論從政商層面去看，華資跨國企業的相關權益，都絕對須予高度重視。 長和堅決維護海外合法權益，啟動國際仲裁追索應得權益 就正如中國外交部長王毅在兩會記者會所強調，堅決維護海外企業的正當合法權益，推動東道國政府保護相關人員和項目安全，同時也堅決反制針對中國企業的無理打壓，幫助企業提升防範風險和法律維權能力；最高人民檢察院報告明確提出，加強海外利益司法保護，依法維護企業合法權益。此外，國家交通運輸部就國際航運經營行為，於本周一(9日)亦分別約談了馬士基集團、地中海航運公司(MSC)負責人。此次約談適逢兩家公司臨時接管PPC兩個港口，引發外界對國際航運秩序、港口運營合規性及地緣商業風險的關注。

其實長和本身早已迅速反應，在發現沒有絲毫談判空間後，果斷採取實際行動，PPC依國際商會仲裁規則正式啟動仲裁，索償至少20億美元，相信包括經濟損失、未來利潤及資產扣押損害，絕非僅尋求象徵性補償；並批評巴拿馬政府長期拒絕誠意磋商、欠缺透明度下強行接管，要求即時歸還被非法扣押的資料，追究責任。此舉展現長和依法維護企業合法權利的專業決心，向全球華資企業示範在對外進行投資時堅守底線。 全力支持長和做法，為合約精神與股東權益發聲

市場普遍贊同長和的果斷行動。這不僅是維護合約精神、取回應得權益，更是為股東挺身而出。長和作為香港重要藍籌代表，肩負股東託付，若任由違約而不追究，股東價值將嚴重受損。管理層這種不畏強權、據理力爭的態度，正是優秀企業治理的典範。透過國際仲裁這一合法透明途徑，長和能討回公道，並向市場傳遞強烈訊號：集團絕不姑息違約，真正價值必在公平競爭中完全彰顯。此舉亦促使巴拿馬反思法治不足，加上全國兩會釋放的強烈信號表明，國家高度重視企業海外權益。筆者期待仲裁庭秉持公正，讓誠信成為國際合作的唯一正道。

巴拿馬政府「過橋抽板」嚴重違反合約精神 再講，巴拿馬政府的強制接管，本質上是典型的「過橋抽板」違約行為，嚴重背棄互信基礎和互惠互利原則。長和自1997年透過公開招標取得兩港經營權，近29年來投入逾17億美元，將兩港發展成世界級貨櫃樞紐，為巴拿馬貢獻巨大的經濟價值，成為當地家庭生計與國家財政的重要支柱。長和一直嚴守法規，從未違約。如此長期誠信合作、貢獻卓著的夥伴，竟在一紙裁定後被突然打壓，政府此舉完全無視過去近30年的互利成果，不僅辜負投資者付出，更動搖外資對巴拿馬的長期信心。

強制接管從法律角度極不合理，損害法治形象 從商業法律視角看，巴拿馬政府的行動站不住腳。1997年合約經國會立法批准，2021年延長亦合法，過程透明。最高法院卻以「違憲」為由宣告無效，卻忽略長期履行事實及投資者申辯權。更嚴重的是，政府未經有效法院授權，即扣押與營運無關的私人資產及文件，違反正當程序原則，違反多年來雙邊投資條約的公平待遇與保護義務。此舉單方面撕毀合約、剝奪財產權，不僅無視合約精神，更嚴重打擊國際投資者對巴拿馬法治的信心。

現價下的估值及投資策略 長和於一年前公佈將全球43個港口權益打包出售，總值約228億美元，預計明年年中完成，惟巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港突遭變故，令到整個交易出現極大的不確定性。英國《金融時報》近日則引述消息指，貝萊德牽頭的BlackRock-TiL財團正尋求推動餘下41港口交易，而國企仍有份參與談判，並表示有信心交易最終會完成。市場觀望即將舉行的中美元首會面，會否為達成協議提供有利因素。 展望未來，市場對長和的前景普遍樂觀。雖然目前分析員平均目標價約69元，較現價僅有約17%的上行空間，但這一估值明顯受制於海外資產出售進程的不確定性。一旦巴拿馬事件透過國際仲裁獲得合理解決，此重大不確定因素將被掃除，市場有望重新評估集團的內在價值。屆時，長和每股合理價值可望逐步回歸財務模型所計算的76.2元水平。對於長線投資者而言，現價較每股資產值已存在顯著的折讓，在60元水平附近具備極佳的值博空間，適合逐步建倉。以分析員平均目標價69元作為中期上望參考，同時毋須過分擔憂短期波動而設止蝕位，宜採取長線持有策略，靜待事件明朗化後的價值重估。

資深證券分析師 (非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。