霍爾木茲海峽有限度中斷 亞洲國家影響最大

美以伊戰事繼續，伊朗最高決策咨詢機構、國家利益委員會委員穆赫辛雷扎伊稱，霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)的貿易目前暫停，直至另行通知。據媒體報道，伊朗還警告船隻，由於伊朗、美國和以色列的打擊行動，該航線已不安全。
霍爾木茲海峽航運有限度中斷，假如事情沒完沒了，將對中國、印度、日本和韓國造成最嚴重的影響，而對歐洲來說，卡塔爾液化天然氣(LNG)出口的停止將帶來困難。
中國從沙特阿拉伯、伊朗進口石油；印度從伊拉克和沙特阿拉伯進口；日本、韓國情況類似。對於歐洲國家來說，從卡塔爾進口液化天然氣(LNG)的供應更為關鍵。它們在這方面更為脆弱，因為這也會直接影響液化天然氣價格的上漲，進而進一步影響歐洲天然氣市場的狀況。
霍爾木茲海峽作為全球能源運行的「鎖喉」要道，其封鎖會對全球經濟產生連鎖反應，主要影響可分為能源出口國、能源進口國以及全球供應鏈三大範疇。
第一是受災最重的波斯灣地區出口國。由於該海峽是波斯灣唯一的出海口，出口商將面臨無法運出產品及財政收入中斷的風險。包括沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國的大部分原油出口依賴此航道，封鎖超過25天可能導致被迫全面停產。而卡塔爾是全球主要的液化天然氣(LNG)出口國，其海運幾乎完全被切斷。雖然封鎖航道由伊朗發動，但其自身約170萬桶/日的原油出口也會受阻，面臨嚴重的經濟反噬。
第二，首當其衝的進口國是亞洲國家，其對波斯灣能源依賴度最高，受到的衝擊最為直接且巨大。中國約50%的原油進口需經過此海峽，雖然擁有龐大的戰略石油儲備且能源結構多元化，但製造業供應鏈仍會受高油價衝擊。日本及韓國約80%至90%的石油供應依賴此航道，極易陷入能源恐慌。而印度約60%原油及53%的LNG進口依賴該地區，封鎖將導致經常帳赤字擴大及通脹飆升。巴基斯坦、孟加拉、菲律賓方面，LNG及原油進口高度集中於此區域，由於儲備能力有限，極易引發電力供應崩潰。
第三，封鎖航道導致油價飆升，現時市場預計可測試2008年歷史高位147美元/桶，亦會推高全球物流成本、化肥價格及通膨。對於歐美地區，雖然美國受頁岩油支持影響相對較小，但歐洲仍面臨能源成本上漲的壓力。
當然，有受損國就自然有收益國，非海灣出口國如巴西、挪威、加拿大、圭亞那則可能因全球供應缺口及油價飆升而直接獲利，然而，避險情緒高漲令美元上升，非海灣出口國的貨幣仍受到一定的打擊。