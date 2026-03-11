霍爾木茲海峽有限度中斷 亞洲國家影響最大

霍爾木茲海峽航運有限度中斷，假如事情沒完沒了，將對中國、印度、日本和韓國造成最嚴重的影響。(路透社)

美以伊戰事繼續，伊朗最高決策咨詢機構、國家利益委員會委員穆赫辛雷扎伊稱，霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)的貿易目前暫停，直至另行通知。據媒體報道，伊朗還警告船隻，由於伊朗、美國和以色列的打擊行動，該航線已不安全。

霍爾木茲海峽航運有限度中斷，假如事情沒完沒了，將對中國、印度、日本和韓國造成最嚴重的影響，而對歐洲來說，卡塔爾液化天然氣(LNG)出口的停止將帶來困難。

中國從沙特阿拉伯、伊朗進口石油；印度從伊拉克和沙特阿拉伯進口；日本、韓國情況類似。對於歐洲國家來說，從卡塔爾進口液化天然氣(LNG)的供應更為關鍵。它們在這方面更為脆弱，因為這也會直接影響液化天然氣價格的上漲，進而進一步影響歐洲天然氣市場的狀況。