善用扣稅三寶　健康財富雙重保障

早前《財政預算案》公布薪俸稅和個人入息課稅寬減，上限為3,000元，全港約212萬名納稅人受惠。每逢稅季，都提醒我們要為自已更有效地管理和運用財富，與其消極地將稅項視為開支，不如善用政府提供的扣稅三寶政策，將稅務壓力轉化為健康保障與未來退休資本，從而在理財上做到更全面的規劃與準備。 自願醫保計劃建構第一道風險屏障 隨醫療成本攀升，愈來愈多市民把自願醫保計劃作為實用醫療保障，同將其視為規劃年度財務的選擇。自願醫保計劃之認可產品不僅具備標準化、透明的產品結構，更符合政府扣稅安排，讓市民在得到健康保障的同時，更可就合資格保費申請扣稅。

自願醫保計劃在每課稅年度可作稅務扣減的保費上限為每名受保人8,000元，有助減輕稅務負擔，使整體財務規劃更具彈性與效率。對不少家庭而言，這筆稅務優惠正好提供額外空間，將部分資源重新分配至其他中長線財務目標之上。 透過自願性供款與延期年金鎖定長線入息 對沖醫療風險僅是起點，要應對長壽帶來的挑戰，關鍵在於如何為自己鎖定可持續、具抗波動性的長線現金流。可扣稅強積金自願性供款與合資格延期年金保單正是相輔相成的理財組合。

自願性供款的定位在於財富累積的靈活性。在強制性供款之外，投保人可按自身財務狀況額外增加供款，利用複息效應加快累積退休儲備。而合資格延期年金保單的功能則側重於將儲備年金化，如同自製一份穩定的退休長糧。以保誠的年金方案為例，透過最少5年供款及積存期. 可換取退休後長達10或20年且穩定的每月年金入息。這類產品更附帶失業支援與意外身故額外保障，強化了財務安全網的韌性。 兼顧稅務效益與長遠保障 自願性供款與合資格延期年金保費每課稅年度的稅務扣減上限為每名納稅人60,000元。扣稅三寶的價值在於其能以較低的門檻及稅務優惠協助市民建立具前瞻性的防護網。筆者建議讀者應從自身的健康與退休規劃缺口出發，諮詢專業建議並選擇最適合個人生涯的方案，為未來建立更全面而持久的財務保障。