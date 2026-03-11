技術上偏淡 觀望中東局勢

大市已開始步入3月份之中旬，受中東局勢持續緊張所累，環球股市均受衝擊，港股當不能獨善其身。直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍暫先高而後低，恒生指數暫時由2日高位26,403點，跌至9日低位24,906點，即月內之波幅暫為1,497點。首先以1,497點波幅計相對仍略偏細，該不能滿足月內對波幅之所需。加上1個月高低位是不該同時出現於6個交易日內，故在本月餘下交易日，理論上均有更大之波幅點出現，從而擴闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之需求。

從周來大市之表現，由於恒指已曾兩度於日中稍跌穿250天線(約在25,047點左近)，故單從走勢上看，但是技術上確稍偏淡，但一切仍需視乎中東局勢發展而定。

移動線方面之排列暫仍屬倒序模式，目前各種平均移動線之排列由上而下為50天線(約在26,523點左近)，20天線(約在26,378點左近)，100天線(約在26,240點左近)，10天線(約在25,913點左近)及250天線(約在25,047點左近)。單從上述資料可見到，整個大市不但仍續處反覆不明之中，且技術上亦處欲試底之弱態中。而所指之底，暫該為250天線，而從周來所見，大市已曾兩度於日中稍跌穿250天線，分別為4日，恒指更一度低見24,958點，另於9日，恒指亦曾一度低見24,906點，即其時大市曾稍跌穿250天線。