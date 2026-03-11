中廣核電力未來儲備增長能力充裕

中廣核電力在清潔能源轉型趨勢下仍具備發展潛力。(網上圖片)

中廣核電力(1816)截至去年9月止的9個月業績顯示，公司在複雜多變的能源市場環境中面臨諸多挑戰，財務表現較去年同期有所下滑。期內公司實現營業收入約597.23億元人民幣，按年微降，主要受到市場化電價下調及部分機組檢修影響。歸屬於母公司股東的淨利潤為85.76億元人民幣，同比下降14.1%，降幅主要受累於電價壓力及營運成本上升。經營活動產生的現金流量淨額約為285.27億元人民幣，為資本開支提供一定資金支持，財務結構仍保持穩健。若按6月止半年計，公司加權平均淨資產收益率為8.3%，較2024年同期下降1.9個百分點，股東回報能力有所減弱。

營運表現方面，公司核電機組總上網電量保持相對穩定，但增速明顯放緩。去年上半年公司積極應對電力市場改革，市場化交易電量比例進一步提升。另外，值得關注的是公司期內財務費用同比下降10.3%，主要受益於債務結構優化及利率下行，部分緩解了盈利壓力。

此外，公司持續投入新機組建設，為未來增長儲備動能，其中防城港4號機組已進入調試階段，預計將於年內投運，有望為下半年貢獻增量電量。整體而言，中廣核電力2025年上半年業績雖受行業環境影響有所下滑，但公司運營效率持續改善，現金流保持充沛，為下半年業績回升奠定基礎，長期而言在清潔能源轉型趨勢下仍具備發展潛力，可考慮於現價買入，上望3.55元，跌穿3元止蝕。