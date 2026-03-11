香港經濟結構轉型，衍生出新增長引擎，寵物經濟近年愈來愈受關注，寵物更被許多家庭視為家人，圍繞牠們的消費早已變成日常，成為新消費引擎的核心驅動力量。

寵主們多願意為寵物大灑金錢，這種「人性化」趨勢，直接推動了消費升級，且已從基本糧食和醫療，延伸至美容護理、個性化營養諮詢、保健品、健康監測設備、保險服務、手提袋和手推車，甚至寵物針灸和推拿等高端服務。

去年《施政報告》提出推出容許狗隻進入的食肆牌照，標誌著實施逾30年的「禁狗令」鬆綁，餐廳開放寵物進入有望成為解鎖寵物經濟潛力的政策突破口。寵主成了消費新群體，不用再局限於露天餐飲設施。「人寵共融的消費場景」是低成本、高回報的市場定位，從經濟角度分析，政策效益遠超表面數字，本地政策如能鬆綁，將更有利刺激內需。