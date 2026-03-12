多個AI因素驅動聯想增長引擎

聯想集團(992)是一家全球科技巨頭，業務遍及180個市場，專注「Smarter Technology for All」。主要業務涵蓋智能設備(IDG)、基礎設施(ISG)及方案服務(SSG)三大部分。IDG佔總收入約71%，ISG佔23%，SSG則佔6%。集團亮點在於持續擴大市場佔有率及產品創新，其中AI相關收入同比增長72%，成為核心增長引擎。短期內，聯想受到企業數位轉型及AI基礎設施需求增加的驅動；中期來看，集團透過優化產品組合及提高客單價以對沖零部件價格上漲的影響；長期則受益於全球PC市場的持續復甦及AI技術的廣泛應用。此外，聯想在供應鏈管理的強大能力及多元化產品策略下，有望在市場競爭中保持領先地位，進一步強化其盈利能力和增長潛力。而集團的主要亮點包括市場佔有率持續提升、AI收入增長迅速、高效供應鏈管理、創新產品組合、高端市場定位、ISG業務有望盈利及靈活的價格策略。

整個PC及伺服器行業面臨著多重挑戰與機遇，雖然面對強勁的競爭環境，而主要行業競爭者包括HPQ、DELL、AAPL均以價格及服務等作為競爭策略。不過，聯想仍然能穩佔首位，市佔率達25%。而行業處於恢復階段，隨著數位轉型的推動及企業對AI基礎設施需求的增加，未來預期將持續增長。競爭方面，市場參與者如戴爾、HP等仍持續施加壓力，然而，聯想憑藉其卓越的產品創新及市場定位，持續增強市場佔有率。在整體營運成本方面，原材料價格的上漲對各家集團造成影響，特別是記憶體價格上揚可能會壓縮利潤。儘管如此，聯想的供應鏈管理能力強，使其能夠靈活調整定價策略以應對成本上升。此外，AI伺服器需求的增長及高端產品的推廣將有助於集團穩定其營運成本及提升盈利能力。

聯想在第三季度(FY26)，聯想集團實現總收入222.04億美元，同比增長18%。調整後的非HKFRS淨利潤為5.89億美元，同比增長36%。儘管一次性項目的影響，集團的毛利率由上一年的16.1%回落至15.1%，經營利潤率為4.3%。利潤率下跌主要是受到憶體價格上漲所影響，由於全球對階記憶體的需求強勁，現時供應全球超過95%HBM4的三家公司表示至2028年亦未能解決高高頻記憶體的缺口。所以，集團的利潤率暫時仍難回升。不過，隨AI的算力需求上升，以及近期熱爆的AI代理人軟件令到市場相信有助集團的PC銷售，尤其是AI代理人的要求會較高，可能會更有機會推動PC的銷售增長。

市場現時有超過20位的分析師對聯想集團有進行調研的覆蓋，預期以2026年3月止的全年收入會達802億美元，按年上升16.1%，至於2027年3月底的手收入，更會再增加7.9%至865億美元。至於兩個財年的每股盈利則分別為0.13美元及0.14美元，按年分別上升23.7%及10.0%。以現價計算，預測市盈率分別為9.2倍及8.4倍，較同業戴爾電腦(DELL)的估值為低。市場分析師給予聯想集團目標範圍由10元至19元，目標價中位數為12.2元，較現價仍然有28%的上升空間。

聯想集團的股價於去年10月曾升返高位12.93元後見頂回落，並在失守20天線支持後，股價持續回調並最低曾跌至8.52元，其後在9天RSI在股價見底前先行反彈，形成了RSI底背馳走勢後，股價已先行由低位反彈，並成功升破20天線後，開始形成一浪高於一浪走勢。不過，暫時未能升破年初高位9.94元水平，由於整體上升動力仍未轉弱，有助作進一步的反彈，由於股價在見底前已出現RSI底背馳。因此，股價或有望以前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標。股價有機會向11.3元進發。投資者可以在9.6元買入，上望11.3元，並以保歷加通道底部9元作為止蝕水平。