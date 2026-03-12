美國急需要釋放石油儲備嗎？

美國能源部長Chris Wright表示，由於戰事令油價飆升，美國正考慮協調釋放美國戰略石油儲備。目前美國戰略石油儲備有約4.15億桶，超過全球4日的總消耗量，他還提到，除允許更多在亞洲海域油輪載運的俄羅斯石油進行銷售，美國還有其他一些選擇，如白宮在上周末發布一項為期30日的豁免令，允許目前受困於海上的俄羅斯原油繼續向印度銷售。 針對霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)的封鎖行動，各國已建立多層次的替代航道與能源對沖機制。然而，現有替代路線總容量僅約600至650萬桶/日，遠低於海峽每日約2,000萬桶的運量。

目前僅有沙烏地阿拉伯與阿聯酋擁有具備規模的繞道管線，可將原油輸往紅海或阿曼灣出口，沙烏地阿拉伯的東西向原油管道橫跨沙烏地全境，從東部油田直達紅海港口，其設計容量為500萬桶/日，2025年報告顯示已提升至700萬桶/日。現時沙方已宣布所有原油出口改由延布碼頭轉運。 而阿聯酋的哈布山－富查伊拉管道(ADCOP)由內陸哈布山(Habshan)油田直達阿曼灣，正常容量為150萬桶/日，緊急時可提升至180萬桶/日。阿布扎比國家石油公司(ADNOC)計劃於2027年前新增一條150萬桶/日的管線，屆時繞道能力將翻倍。

伊朗的戈雷－賈斯克管道(Goreh-Jask)出口至海峽外的賈斯克港(Jask)，目前約35至40萬桶/日，規模相對較小且使用頻率低。 對於主要能源進口國如中國、日本、印度，主要透過儲備與多元化路徑降低風險。 中國擁有世界級的戰略儲備，截至2026年3月，LNG庫存約760萬噸，可提供90至100天的短期緩衝。過去20年中國已積極發展陸路管線如中俄、中緬管道，目前對霍爾木茲海峽的依賴度已從80%降至約40%至50%。 而美國擁有全球最大的地下鹽穴儲備，目前存有約4億桶原油，雖然近年因平抑物價有所釋放，但目前儲備量仍可支撐約140至160天，因美國頁岩油大幅增產，對外依賴度已降低。

印度則積極透過北極航線或陸路尋求俄羅斯及大西洋盆地的替代供應，但運輸時間將增加15至25天。目前國家戰略儲備僅能支撐約9.5天，加上煉油廠的商業庫存，總計約為65至70天。 各國的戰略石油儲備支撐天數，一般都會根據國際能源署(IEA)的規定，成員國必須維持至少90天 的進口量儲備。 截至2025年估算，日本是全球儲備最完善的國家之一，國家與民間儲備合計可支撐約230天，其完善的石油法規確保了在極端斷供下擁有最強韌性。韓國儲備天數約為180至200天，同樣遠超IEA標準。

根據以上資料，美以伊戰爭若能在兩個月內解決，相信整體問題不算太大，但這場戰事真能在60日內解決嗎？