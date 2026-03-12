從執筆方式中觀察孩子成長(二)

很多發展正常的孩子，都要在六歲才完全掌握三腳架式的執筆方法。

3/踏入4至6歲，越來越多孩子可以掌握三腳架式的執筆方法，亦可以在小方格裏寫字。

2/踏入2至3歲，部分孩子可能會出現三腳架式的執筆方法，但其方法未必完全正確，可能只是姿勢相似，手指未必真的靈活地可以拿穩筆身。

1/手心向上或手心向下式的執筆方法在2至5歲的孩子身上經常看到.

心理學家發現，就算在正常孩子當中，執筆能力的發展速度亦有頗大的自然差異。

一般來說，到6至6歲半，大部分孩子都可以運用三腳架式的執筆方法。

在幼稚園階段，有些家長看到班中有個別的同學可以運用三腳架式的執筆方法，於是覺得自己的孩子都應該能夠做到。

給耐性、欲速則不達

若然自己的孩子發展速度較快，自然可以達到家長的期望。但若然自己的孩子發展速度較慢，孩子可能因為達不到家長的要求而感到灰心和挫敗，甚至對學習失去原有的興趣。

值得強調的是，很多發展正常的孩子，都要在六歲才完全掌握三腳架式的執筆方法，所以這裏所指的「速度較慢」實屬正常。