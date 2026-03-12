《簡樸房條例》已於3月1日生效，從此，簡樸房這新的投資項目開始受到注目，甚至在一些投資講座上有人向筆者提問當中技巧，首先聲明我沒有持有任何簡樸房(劏房)物業，在討論這新投資產品之餘，各位要弄清楚簡樸房是一個甚麼的投資。 簡樸房的前身其實是劏房，即是說將單位分間作多個獨立的房間，劏房是由市場衍生出來的，箇中的原因很複雜，有機會再與各位分享。劏房的問題是良莠不齊，市場上有美輪美奐的酒店式劏房，但亦有破舊、不合乎消防安全規則、甚至充滿僭建的劏房，於是劏房可成為「四、五線酒店」的水平，亦可以是廉價及危機四伏、充滿隱患的「窮人窟」，所以無論中央官員及特區政府都覺得需要取締這個項目。

從公德心來說，取締劏房是好事，因為劏房數目愈來愈多，根據2021年人口普查，劏房數目約有11萬個，居住逾21萬人，而且還未包括在工廠大廈更充滿危機隱患的劏房。在投資上，取締劏房亦有兩個好處：一，劏房本身的租金回報率不低，取締劏房之後，因為面積大了，相信有關的租金亦不可能向下調；二，劏房本身其實是「地下化」運作，原本是沒有法律認可的住房，透過取締之後就變為「地面化」、受監管及可以提升安全意識，正確來說，從此簡樸房收租等同持牌光明正大地運作，這是雙贏方案！所以，以簡樸房取締劏房，雖然有一定的難度，舉例，在過渡期間的供求是否平衡？以及轉型期間租金會否飆升？但筆者仍然支持，始終這是一件應該要做的事。根據差估署數字(截至2025年第3季)，全港劏房呎租中位數約為44元，以呎價8千元至1萬元的物業粗略計算，劏房租金回報率可達5厘至6厘，令劏房成為一個吸引的投資產品。

我個人認為，政府是有盡力與市民溝通，最重要的是在溝通之後作出微調互動，從而推動簡樸房向前，這方面是做得不俗的。居住在劏房的居民，可透過社工申請簡約公屋或過渡性房屋等，亦可向區域服務隊尋求意見。簡約公屋已有9,600多個單位落成，到年底再有2萬多個單位陸續推出。而過渡性房屋方面，截至2025年12月底政府已推出約1.84萬個單位，目前正在營運的單位有1.669萬個。 過渡性房屋是相當足夠的，看大埔宏福苑火災，其實亦是這個機制的壓力測試，截至2025年12月9日，宏福苑共有1,081戶、2,530人入住過渡性房屋及房協單位，當時尚餘約570個過渡性房屋單位和約420個房協單位可供使用。如果宏福苑的收購方案成功進行的話，其實有關的過渡性房屋很快就會騰空出來。

筆者知道政府已有短片和熱線提供給新舊劏房的經營者作初步的了解。 事情反映一個更有意義的局面，即是說商人投資，其實同樣可以造福社會，很多人會將賺錢和地產全部抹黑為奸商或者地產霸權，但其實劏房的供應甚至房屋的供應均需要商人的參與，我們的社會是不應該鼓勵短炒，但發展商製造房屋供應和小業主投資劏房都可以增加市場的供應，從而令租金維持合理的水平。不涉及炒風的建屋發展及買樓收租同樣是貢獻社會，應該得到社會的尊重。