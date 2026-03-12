手機銷量或收縮 小米受影響

小米集團(1810)總裁盧偉冰日前出席2026年世界移動通訊大會表示，內存漲價是一個長周期，預期將持續至2027年底，這次內存漲價的速度極快，今年第一季內存的全球報價大約是去年同期的4倍。如果絕對的價格繼續上漲，一定會反映到其終端產品售價。

內存漲價影響面非常廣，不僅影響手機，還影響整個消費電子行業，所有玩家無一倖免。根據Counterpoint發布的《2月內存價格追蹤報告》顯示，年初至今，內存價格環比上漲80%至90%，NAND閃存價格也同步上漲80%至90%。市場分析指出，全球科技龍頭企業加大AI基礎設施的佈局與投資，大幅擠佔原本投向手機領域的內存晶片產能，造成手機存儲晶片出現結構性短缺。