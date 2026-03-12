手機銷量或收縮 小米受影響

小米集團(1810)總裁盧偉冰日前出席2026年世界移動通訊大會表示，內存漲價是一個長周期，預期將持續至2027年底，這次內存漲價的速度極快，今年第一季內存的全球報價大約是去年同期的4倍。如果絕對的價格繼續上漲，一定會反映到其終端產品售價。
內存漲價影響面非常廣，不僅影響手機，還影響整個消費電子行業，所有玩家無一倖免。根據Counterpoint發布的《2月內存價格追蹤報告》顯示，年初至今，內存價格環比上漲80%至90%，NAND閃存價格也同步上漲80%至90%。市場分析指出，全球科技龍頭企業加大AI基礎設施的佈局與投資，大幅擠佔原本投向手機領域的內存晶片產能，造成手機存儲晶片出現結構性短缺。
同時，銅等上遊資源價格上升，也帶動手機其他各類元器件價格上漲。根據IDC數據，內存半導體在手機成本中的佔比從10%至15%上升至20%以上，中低端機型甚至接近30%。從利潤空間受影響程度而言，中低端機型承壓更為明顯，主要由於毛利率相對較低。
隨著3月到來，內地手機價格迎來大範圍上漲。目前國內OPPO、vivo、小米、榮耀等多個品牌均已確定漲價方案。短期而言，手機價格上漲將延長用戶換機周期，整體銷量亦會收縮。預計市場規模或下降逾一成，對手機製造商及上游配件廠均造成一定困擾。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)