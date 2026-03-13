若油價持續高企 日本央行將率先加息

本周環球股市劇烈波動，此前伊拉克水域發生油輪遇襲事件，凸顯能源基礎設施面臨的風險，並加劇了市場對中東衝突升級的擔憂，推動油價上漲。 國際油價再度測試96美元，此前油輪遇襲促使伊拉克暫停其石油港口運營。與此同時，巴林表示伊朗襲擊了其燃料儲罐；阿曼則出於預防目的，將所有船隻從其關鍵原油出口終端米納阿爾法哈爾港(Mina Al Fahal)撤離。 對投資者而言，能源市場仍是最大焦點，因為油氣價格的持續波動不斷推高通脹預期。油價再度上漲表明，市場對於長期戰爭的擔憂，已經蓋過多國緊急釋放原油儲備所帶來的緩解作用。

與此同時，私人信貸市場壓力上升也打擊了市場情緒。摩根士丹利和Cliffwater LLC已對其數十億美元規模的私人信貸基金設置贖回限制。隨市場對貸款質量的擔憂加劇，基金行業正面臨一波贖回潮。 伊朗戰爭已進入第二周，承載全球五分之一石油運輸的霍爾木茲海峽處於封閉狀態。由於中東危機可能持續數月並引發實物供應短缺，國際油價有機會升至2008年每桶147美元的歷史高位，而伊朗則表示油價可能見200美元。 國際貨幣基金組織(IMF)表示，若能源價格上漲10%並持續一年，將推高全球通脹40個基點，並使經濟增長放緩0.1至0.2個百分點。交易員目前預計，美聯儲今年僅會降息一次。

本來打算暫停加息的日本，現時市場人士預計央行將在下周維持貨幣政策不變，但認為4月份加息的可能性約為68%。日圓現時徘徊在159水平，今年1月，美國聯儲局曾在這一水平附近進行所謂的「匯率覈查」。但與1月相比，美國當局進行匯率檢查的動力可能更低。 供應擔憂仍令能源市場持續波動，如果經濟前景不惡化，日本央行行長植田和男在議息後可能會重申加息意向。只要中東局勢趨於穩定，基本預期就是4月份加息。 有經濟學家指出，如果高市早苗干預日本央行政策討論，意圖減緩貨幣正常化進程會導致日元貶值，日圓疲軟將加劇過去幾年高企的通脹，給家庭帶來了壓力。